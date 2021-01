Gelsenkirchenerinnen schreiben jecke Emanzipationsgeschichte

Gelsenkirchen Vor 40 Jahren fand die „Schrubbergarde" der Erler Funken zusammen, weil sich Damen in den Karneval einbringen wollten. Ein Rückblick.

Vor 40 Jahren - da seien die Frauen im Karneval viel mehr für die Arbeit in der Küche und das Saubermachen der Säle zuständig gewesen, erinnert sich Beate Lehmkuhl von der Karnevalsgesellschaft Erler Funken. "Aber wir waren uns einig: Wenn wir schon schrubben, können wir doch auch als 'Schrubbergarde' auf die Bühne gehen." Und so ist es nicht nur ein Stück Vereinsgeschichte, welches sich in diesen Tagen zum vierzigsten Mal jährt - es ist auch ein Stück jecke Emanzipationsgeschichte.

+++ +++

Die „Schrubbergarde“ selbst erlebt in den vier Jahrzehnten mehrere Wandel. „Seit 1980 haben wir uns jede Woche zum Kaffeeklatsch getroffen. Dabei kam die Idee auf, auf die Bühne zu gehen“, erinnert sich Gründungsmitglied Ute Kopania. Bei den Überlegungen, was genau man zeigen will, bietet das aktuelle Fernsehgeschehen Inspiration. „Damals war der Schweinetango so modern – mit Dieter Hallervorden. Den haben wir dann einstudiert.“

"Schrubbergarde" musste vor der Vereinführung vortanzen

Bevor es jedoch auf die Bühne geht, gilt es, eine Feuerprobe zu bestehen. Der Tanz muss den Vereinsoberen vorgeführt werden. Allesamt Herren, versteht sich. „Die waren skeptisch und dachten, wir bringen nichts Ordentliches auf die Bühne“, erinnert sich Brigitte Kukafka. Auch sie ist seit der ersten Stunde dabei und weiß, die Damen stehen ihren Mann – damals wie heute. „Wir wurden so beliebt, das glaubt man gar nicht.“

„Schon im ersten Jahr kamen wir enorm gut an. Da stand nur noch der Schweinetango in der Zeitung“, sagt Ute Kopania und erzählt, danach habe man sich noch mehr getraut. „Wir haben früher auch gesungen.“ Bekannte Lieder werden von den Damen umgedichtet, bekannte Personen durch den Kakao gezogen. So wird etwa aus dem Superhit von Nicole aus dem Jahr 1981 „Ein bisschen Fleischwurst“.

Gelsenkirchener Frauen-Gruppe hat mehrfach Preise eingeheimst

Mit ihren rund halbstündigen Programmen tingeln die jecken Frauen fortan durch die Stadt und die Region, sind gern gesehene Gäste auf so manch einer Sitzung. „Wir haben auch bei Ausscheidungen des Bund-Ruhr-Karnevals mitgemacht“, erzählt Ute Kopania. Und ohne Medaille sei man nie nach Hause gekommen. „Ich weiß noch, beim ersten Mal sind wir gegen eine Männergruppe angetreten. Die haben uns nur belächelt.“ Doch schon in diesem Wettbewerb sind es am Ende die Frauen, die lachen dürfen.

Bis heute stehen die Damen der „Schrubbergarde“ bei den vereinseigenen Sitzungen regelmäßig auf der Bühne. Auf Tour gehen sie nicht mehr. Auch weil sie so viele andere Aufgaben haben. Denn sie sind es, die einst die Damensitzung bei den Erler Funken ins Leben rufen und betreuen – bis heute das erfolgreichste Veranstaltungsformat der Jecken aus dem Osten der Stadt.

Bis heute die guten Seelen jeder Damensitzung

„Die Frauen waren völlig begeistert. Die kannten so etwas ja gar nicht“, erinnert sich Brigitte Kukafka. „Für uns war das aber natürlich viel Arbeit.“ Besonders in der Küche und beim Saubermachen des Saals. Aufgaben, die den Damen trotz aller Bühnenerfolge geblieben sind. „Mittlerweile haben wir jüngere Frauen dabei, die helfen in der Küche. Aber wir, die langjährigen Mitglieder der Schrubbergarde, sind bis heute die guten Seelen im Hintergrund jeder Damensitzung.“

>> INFO: Dann eben das jecke Jubiläum

- Die „Schrubbergarde“ ist heute 15 Damen stark und damit genauso groß wie in ihren Anfangszeiten. Seit vielen Jahren setzt die Truppe auf getanzte Parodien, erarbeitet in jeder Session ein rund viertelstündiges Programm.

- Eigentlich hatte man in dieser Session das Jubiläum ganz groß feiern wollen. Coronabedingt ist das bekanntlich nicht möglich. Jetzt hoffen die Damen, im Sommer unter sich den Ehrentag nachfeiern zu können. Eine große Feier jedoch werde es nicht geben, erklärt Beate Lehmkuhl und weiß sogleich zu trösten: „Wir bereiten uns dann einfach schon auf das jecke 44. Jubiläum vor.“

· Lesen Sie hier mehr Geschichten aus Gelsenkirchen.

· Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.