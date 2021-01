Auch an Gelsenkirchens Schulen wird es ab Montag, 11. Januar, bis mindestens zum 31. Januar, keinen Präsenzunterricht geben.

Gelsenkirchen. Auch an Gelsenkirchens Schulen wird es bis Ende Januar keinen Präsenzunterricht geben. Es gibt jedoch Betreuungsmöglichkeiten.

Aufgrund der unverändert hohen Infektionszahlen wird der Präsenzunterricht auch an Gelsenkirchener Schulen bis mindestens 31. Januar ausgesetzt. Ab Montag, 11. Januar, wird der Unterricht an allen Gelsenkirchener Schulen und Schulformen für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.

Gelsenkirchens Schüler lernen ab Montag weiter von zuhause

Die Regelungen würden grundsätzlich auch für alle Abschlussklassen gelten, heißt es seitens der Stadt. Eine Ausnahme: Schüler von Abschlussklassen des Berufskollegs könnten bei besonderem pädagogischen Bedarf ausnahmsweise Präsenzunterricht erhalten, so die Stadt. Eine Ausnahme muss von der Schulaufsicht genehmigt werden.

Die Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten ab Montag, 11. Januar, ein Betreuungsangebot an. Es ist für Schüler der Klassen 1 bis 6, die nach Erklärung ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können.

Während der Betreuung wird an den Schulen kein regulärer Unterricht stattfinden

Betreut werden sollen auch die Kinder, bei denen nach Rücksprache mit dem Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte, so die Stadt weiter. Die Betreuung wird zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- beziehungsweise eines jeweiligen Betreuungszeitraums angeboten, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages.

Wichtig für die Eltern zu wissen: Während der Betreuungsangebote wird in den Schulen kein regulärer Unterricht stattfinden. Auch wenn sich die Schüler in der Schule befinden, nehmen sie am Distanzunterricht ihrer Lerngruppe teil. Innerhalb der Betreuung besteht die Möglichkeit, die Aufgaben unter Beaufsichtigung zu erledigen.

Angebot für Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung

Ein weiteres Angebot richtet sich an Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Das Angebot ist hier unabhängig vom Alter des Kindes oder Jugendlichen und wird nach Absprache mit den Eltern sichergestellt. Dies gilt für Förderschulen oder Schulen des Gemeinsamen Lernens etwa mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung sowie Körperliche und motorische Entwicklung, da hier eine besondere Betreuung erforderlich ist.

Mehr Informationen, aber auch das Anmeldeformular für das Betreuungsangebot für Schüler der Primarstufe gibt es auf der Homepage der Stadt unter gelsenkirchen.de/corona.

