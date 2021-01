Gelsenkirchener BMW-Fahrer greift Krankenhauspersonal an

Gelsenkirchen-Altstadt Ein Gelsenkirchener (31) ist als Verkehrs-Rowdy aufgefallen. Weil er aggressiv und verhaltensauffällig war, landete er im Krankenhaus.

Vorfahrt ignoriert, rote Ampel überfahren und dann auch noch Krankenhauspersonal angegriffen: Polizei, Ärzte und Pfleger hatten es am Montag, 4. Januar, mit einem besonders aggressiven Autofahrer (31) zu tun. Der Gelsenkirchener wurde angezeigt.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Montag gegen 6.20 Uhr an der Kreuzung Hiberniastraße/Ringstraße ein BMW auf. Dessen Fahrer überfuhr die Kreuzung in Richtung Florastraße ohne auf die Vorfahrt anderer zu achten. Im weiteren Verlauf der Ringstraße missachtete der BMW-Fahrer das Tempolimit sowie eine rote Ampel und bog zudem noch links in die Kirchstraße ab - das ist dort verboten.

Aggressiver Gelsenkirchener lehnt Drogentest ab

Nahe der Fußgängerzone an der Arminstraße hielt der 31-Jährige an und wurde von den Polizeibeamten kontrolliert. Dabei ignorierte der Gelsenkirchener die Anweisungen und wurde zunehmend aggressiv. Die Beamten setzten schließlich Pfefferspray ein und fixierten den Mann. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Einen Drogenvortest lehnte der Fahrer ab.

31-Jähriger Gelsenkirchener greift Krankenhauspersonal an

Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Hier war der Mann derart verhaltensauffällig, dass er anschließend durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort aber griff er das Krankenhauspersonal an.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung.

