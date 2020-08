Festnahme Gesuchter Straftäter (44) in Gelsenkirchen festgenommen

Gelsenkirchen-Schalke Einen besonderen Fang machte die Gelsenkirchener Polizei bei einer Kontrolle. Sie nahmen einen Mann fest, gegen den vier Haftbefehle vorlagen.

Die Polizei nahm -- wie erst jetzt vermeldet -- am Freitagmorgen, 31. Juli, bei einer Kontrolle an der Leipziger Straße in Schalke einen 44-Jährigen fest. Gegen den Mann aus Gelsenkirchen lagen insgesamt vier Haftbefehle vor.

Er wurde von unterschiedlichen Staatsanwaltschaften und Gerichten wegen räuberischen Diebstahls und anderen Eigentumsdelikten gesucht und muss jetzt die nächsten 18 Monate in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

