Großeinsatz für Feuerwehr: Fabrikbrand in Rotthausen

Die Gewürzfabrik an der Achternbergstraße brannte Dienstagnacht lichterloh und wurde wahrscheinlich komplett zerstört

Großeinsatz für die Gelsenkirchener Feuerwehr: Sie wurde am späten Dienstagabend alarmiert und von Anwohnern der Achternbergstraße in Rotthausen darüber informiert, dass dort ein Großfeuer ausgebrochen sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die dort ansässige Gewürzfabrik bereits lichterloh. Polizeisprecher Thomas Nowaczyk war vor Ort, um sich ein Bild zu machen von der Lage: Da waren die Löscharbeiten aber noch in vollem Gange und die mit zahlreichen Einsatzkräften gegen den Brand kämpfende Feuerwehr bemühte sich noch, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Über Auslöser des Brandes, die Höhe der Schäden und mögliche Nachwirkungen konnte man am Dienstagabend noch keine Aussagen treffen. (red)