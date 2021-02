Harry-Potter-Style und Zauberstab: Gelsenkirchener bei DSDS

Gelsenkirchen-Schalke Vincenzo Decaro möchte Sänger werden. Am Samstag ist der 17-jährige Gelsenkirchener bei DSDS zu sehen - mit einem ganz besonderen Outfit.

Er singt Klassik und erscheint im Harry-Potter-Outfit mit Zauberstab und sprechendem Hut beim Casting: Vincenzo Decaro fällt sogar in der skurril-bunten RTL-Gesangsshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) auf. Am Samstagabend ist der 17-Jährige aus Schalke in der Sendung zu sehen.

Decaro ist in vielerlei Hinsicht anders als andere Jugendliche: Andere in seinem Alter hören Rap und Pop, Decaro liebt klassische Musik, Opern und Achziger-Jahre-Bands. Zu seinen Lieblingskünstlern gehören Andrea Bocelli, Queen und Michael Jackson. Und selbst wenn er dabei bei seinen Mitschülern ab und an aneckte - er ist sich treu geblieben. Denn seine Liebe zur Klassik hat er schon früh entdeckt.

Gelsenkirchener sang schon als Kind Opern

"Ich habe schon mit sechs oder sieben Jahren angefangen, Opern zu singen", erzählt der Gelsenkirchener mit italienischen Wurzeln. "Wenn ich Pavarotti höre, geht einfach mein Herz auf."

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Auch optisch sticht der 17-Jährige mit schulterlangen Haaren und außergewöhnlichem Kleidungsstil hervor. "Mir gefällt es nicht, wenn alle gleich sind. Ich möchte mich abheben", sagt Decaro. Ein Rat, den er allen anderen jungen Menschen geben würde: "Seid ihr selbst."

Decaro nimmt schon lange Gesangsunterricht, startete seine musikalische Karriere an der Opera School Gelsenkirchen und stand anschließend schon in der Essener Philharmonie, im GOP-Variété, beim Musical "Vom Geist der Weihnacht" und auf privaten Feiern auf der Bühne. Immer sicher ist ihm dabei die Unterstützung seiner Eltern: "Ohne sie hätte ich gar nichts geschafft. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist."

Der Auftritt vor der DSDS-Jury? "Da habe ich total gezittert"

An Auftritte vor vielen Menschen sei er alles in allem gewöhnt, sagt Decaro lachend. Aufgeregt sei er aber natürlich trotzdem gewesen, als er vor Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer performen musste: "Da habe ich total gezittert." Tatsächlich sei die Jury auch erst einmal ganz schön überrascht gewesen, als er mit langem Mantel und Harry-Potter-Requisiten vor ihnen gestanden habe.

Decaros Fazit: "Die Jury ist zwar streng, aber auch sehr nett." Erzählt er von seiner Fernseherfahrung, dann kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Das war wunderschön." Besonders positiv habe er es gefunden, dass in diesem Jahr auch etwas verrücktere Kandidaten bei DSDS dabei gewesen seien.

Der Traum des 17-jährigen Gelsenkircheners: Irgendwann von der Musik leben

In der Sendung am Samstag tritt Decaro mit dem klassischen italienischen Song "Caruso" von Lucio Dalla und der Ballade "Someone You Loved" von Lewis Capaldi auf. Ob er es in den Recall - so heißt die zweite Runde bei DSDS - geschafft hat, erfahren die Zuschauer um 20.15 Uhr bei RTL.

Klar ist aber so oder so: Der 17-Jährige, der derzeit die zehnte Klasse der Gesamtschule Erle besucht, träumt davon, irgendwann von seiner Musik leben zu können: "Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber ich bin ja jung und habe noch vieles vor mir."

Corona-Pandemie bremst aus: "Es fehlt der Kontakt zwischen Publikum und Sänger"

Gut vorstellen kann er sich auch, nach dem Schulabschluss Musik zu studieren. Einzig die Corona-Pandemie bremse ihn momentan stark aus, sagt Decaro. "Für mich ist das sehr schlimm. Es fehlt einfach der Kontakt zwischen Publikum und Sänger."