Herrenschneider: 80 Prozent der Stangen-Kleidung passt nicht

Der Maßschneider Femi Altas hat in seiner Änderungsschneiderei in der Fußgängerzone von Gelsenkirchen-Buer derzeit sehr viel zu tun.

Gelsenkirchen. Femi Altas arbeitet als Änderungsschneider in Gelsenkirchen-Buer und weiß um die Größenprobleme beim Onlinekauf von Kleidung: kaum etwas passt.

Was viele beim Einkaufsbummel in der Stadt bisher schon immer vor große Herausforderungen gestellt hat, ist im Lockdown, der ja quasi zum Onlinekauf zwingt, ein noch größeres Problem: Die schickste Hose, die schönste Bluse oder auch das modischste Sakko eint eines – nichts passt.

Menschen sind auch in ihrer Körperform völlig individuell, Kleidergrößen sind eben dies nicht. Sie orientieren sich an einem erdachten Durchschnitt, der zudem auch noch veraltet ist, weiß Femi Altas. Er ist gelernter Herrenschneider und betreibt in Buer eine Änderungsschneiderei die, das sei hier verraten, sich gerade jetzt sehr vieler Aufträge erfreut.

Neben der Standardware gibt es nun weitere Konfektionsgrößen

"Etwa 80 Prozent der Kleidungsstücke, die man von der Stange kauft, passen nicht 100-prozentig", erklärt der Fachmann. "Kleider zum Beispiel werden für Damen geschnitten, die etwa 1,75 Meter groß sind." Soviel zum Thema "normale" Größen.

Weil auch die Modeindustrie nun gelernt habe, dass viele Menschen den Standardmaßen eben nicht gerecht werden, gebe es inzwischen immerhin mehrere weitere Größen. "Für lange, dünne Menschen oder für kleine untersetzte Menschen mit einem Bäuchlein." Darüber hinaus gebe es für Herren mittlerweile auch die beliebten körperbetonten Schnitte. "Die sind aber nur etwas für Schlanke. Da muss man dann auch ehrlich mit sich selbst sein", sagt Altas und lacht. "Ich mit meinem Bäuchlein kann das nicht tragen."

Ein Maßband ist die Grundausstattung

Zurück zum eigentlichen Problem: Um richtig im Netz bestellen oder nach dem Pandemie-Ende wieder mit sicherer Hand im Laden kaufen zu können, müsse man schon seine eigene Größe kennen. Dazu rät der Fachmann, ein eigenes Kleidungsstück herauszusuchen, das besonders gut passt und sich an dieser Größe zu orientieren.

Gleichsam lohne aber auch ein Blick auf die Maßtabelle, die sich meistens beim Onlinekauf irgendwo in den Weiten eines seriösen Shops versteckt. "Ein Maßband ist die Grundausstattung." So könne man bei sich selbst Maß nehmen und schauen, welche Größe passen könnte. Zumindest ungefähr. Ein Restrisiko bleibe nämlich immer. "Man weiß nie, wie der jeweilige Hersteller den Schnitt gestaltet hat", weiß Altas. Und nicht immer stehe das auch dran.

Modebewusste tragen ihre Kleidung heute etwas kürzer sitzend

Das Maßband sei auch bei den Längenangaben hilfreich. So lasse sich einfach prüfen, wie lang das jeweilige Stück der Begierde am eigenen Körper wäre. Grundsätzlich sei es seit einigen Jahren modern, alles etwas kürzer zu tragen. "Hosen sind heute nur noch knöchellang, auch die Ärmel trägt man kürzer." Das gelte gleichermaßen für Herren wie für Damen. Allerdings gelte es auch hier zu schauen, ob es nicht doch einer gewissen Länge bedürfe, um die eine oder andere Problemzone zu kaschieren.

Die Größe am Schultermaß abnehmen

Femi Altas ist ein echter Fachmann, das merkt man gleich. Vor allem, als er ein paar Tipps und Tricks parat hat – quasi Schneiderlatein. Bei einem Herren etwa sei die Sakkogröße recht einfach zu ermitteln: Das Maß von Schulterende zu Schulterende. „Sind das 50 Zentimeter, dann ist die Faustregel, dass Größe 50 passen könnte." So lasse sich die Größe am Schultermaß abnehmen.

Auch im Dschungel der internationalen Größen kennt sich der Schneider aus, der sich selbst als "Individualisierer von Mode von der Stange" bezeichnet. "Italienische Größen fallen immer zwei Nummern kleiner aus als die deutschen Größen. Eine 44 ist bei denen also eine 40." Auch wenn das zuweilen nicht sehr charmant erscheint.

Herrenschneider bevorzugt selbst den Kleiderkauf in Geschäften

Zusammengefasst also rät Altas zum ehrlichen Blick auf den eigenen Körper und die Problemzonen. "Wir haben schließlich fast alle nicht unseren idealen Maße", sagt er und lacht. Nur so aber könne man ermitteln, ob eine Standardgröße geeignet sei oder es eben doch eine für lange, dünne oder kleine, untersetzte Menschen brauche. Dann gelinge der Kauf auch ganz ohne Hilfe, wie sie sonst in den Geschäften erhältlich ist.

„Grundsätzlich bin ich aber dafür, nicht online zu bestellen, sondern in den Läden einkaufen zu gehen. Da kann man die Ware anfassen, anprobieren, schauen, ob alles sitzt. Und es unterstützt den Handel in unseren Innenstädten. Ich selbst gehe immer in Geschäfte – dann habe ich auch das besondere persönliche Erlebnis."