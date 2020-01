Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Hoher Sachschaden ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Dachstuhlbrand in Schalke-Nord entstanden. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

„Ich glaub´ da brennt ein Dachstuhl!“: Mit diesen Worten hat ein Anrufer in der Nacht zu Mittwoch einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Uechtingstraße in Schalke-Nord gemeldet.

Alle sieben Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die 39 Einsatzkräfte eintrafen, habe der Dachstuhl in voller Ausdehnung gebrannt.

Die Feuerwehr hatte den Brand den Angaben zufolge nach einer halben Stunde unter Kontrolle und konnte so verhindern, dass die Flammen auf das gesamte Gebäude übergriffen. Die genaue Höhe des Schadens sowie die Brandursache waren noch unklar, die Ermittlungen dauerten an. Im Einsatzbericht heißt es, dass das Gebäude „stark beschädigt“ wurde.