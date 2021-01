Holocaust-Gedenktag: Spunk und Falken bitten zur Spurensuche

Orte der Erinnerung: Vor dem Haus Bergmannstraße 43 in Gelsenkirchen-Ückendorf erinnern zehn Stolpersteine an die NS-Opfer, die hier vor ihrer Verschleppung in die Todeslager ihren letzten Wohnsitz in Gelsenkirchen hatten.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Am 27. Januar wird der Millionen jüdischer Opfer der NS-Diktatur gedacht. In Corona-Zeiten verändern Falken und Spunk die Erinnerungskultur.

Holocaust-Gedenken per digitalem Stadtteilrundgang

An die Shoa und Millionen Opfer des nationalsozialistischen Völkermords an Menschen jüdischen Glaubens wird am 27. Januar erinnert. An diesem Tag im Jahr 1945 fand die Befreiung der Gefangenen des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee statt. Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust wurde der Tag 2005 von den Vereinten Nationen erklärt.

Spurensuche mit den Falken in Gelsenkirchen

Gedenken, Aktionen und Kundgebungen sind fest mit dem Datum verbunden. 2021, in Corona-Zeiten, haben das Ückendorfer Spunk und die Ückendorfer Falken nach anderen Wegen der Erinnerung und Anteilnahme gesucht: Erstellt wurde ein sogenanntes Actionbound, mit dem man mit dem Smartphone oder via Tablet auf Spurensuche durch Ückendorf gehen kann.

Erinnerung an den Stolperstein-Stationen

Startpunkt ist die Dessauer Straße an der Zentrale von Mr. Chicken. Auf der Tour lernen die Teilnehmenden für die Nazis wichtige Orte im Stadtteil kennen, sowie Orte an denen Menschen lebten, die von den Nationalsozialisten verfolgt und getötet wurden. Anhand verschiedener Stolperstein-Stationen gibt es auch die Möglichkeit, mehr über die Opfer der NS-Diktatur aus Ückendorf zu erfahren.

Mitmachen ist ganz einfach: Die kostenlos App 'Actionbound' aus dem Playstore oder Appstore herunterladen und bei 'In der Nähe' den Actionbound an der Dessauer Straße auswählen. Auch lassen sich die Routen schon vorab herunterladen, sodass unterwegs kein Internet notwendig ist.

