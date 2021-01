Impfung gibt es für unter 80-Jährige auch mit Termin nicht

Gelsenkirchen. Bei der Buchung der Impftermine für über 80-Jährige haben sich wohl auch einige Jüngere einen Termin gesichert. Geimpft werden diese aber nicht.

Bei den Anmeldungen zu Impfungen für Menschen ab 80 Jahren ab Montag, 25. Januar, waren offenbar auch deutlich jüngere Menschen, die glaubten, aufgrund ihrer Erkrankung ebenfalls an der Reihe zu sein. Dies ist allerdings nicht der Fall, betont des Gelsenkirchener Impfzentrums und Leiter der Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Wer jünger ist als 80 Jahre, einen Impftermin vereinbart hat und mit der Bestätigung ins Impfzentrum komme, werde trotzdem nicht geimpft, versichert der Mediziner.

Appell: Termine wieder freigeben für Berechtigte

Daher seien Betroffene dringend gebeten, diese Termine zurückzugeben, damit sie an Berechtigte vergeben werden können, um die entsprechenden Impfdosen nicht verfallen zu lassen.

Tatsächlich sind bei der ohnehin pannenreichen zentrale Online-Vergabe der Impftermine durch die KVWL keine Geburtsdaten abgefragt oder gar kontrolliert worden. Es wurde zwar nach einer Prüfung gefragt; diese zeigte jedoch allein eine Liste mit Kriterien und der Buchende konnte die "Prüfung" selbst durchführen. Gleich, ob der Termin im guten Glauben an eine Berechtigung oder auch mit der Absicht, sich "vorzudrängeln" gebucht wurde: geimpft wird der Betreffende nicht.

Über 9000 Impftermine im Impfzentrum für Gelsenkirchener über 80 wurden bislang vergeben, also für gut 4500 über 80-Jährige. Über 4000 Menschen wurden bereits in den Seniorenheimen geimpft; wieviele davon Mitarbeiter sind und wieviele der Gruppe 80plus angehören, ist unklar. Derzeit gibt es auch in den Heimen keine Erstimpfungen.. In den noch verbliebenen zehn Einrichtungen soll es jedoch nächste Woche weitergehen. Die Zweitimpfungen in den Heimen seien vollständig abgesichert, versichert Rembrink.

