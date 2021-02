Inszenierung des Consol-Theaters für Kinderstücke nominiert

Gelsenkirchen. Große Ehre für das Gelsenkirchener Consol-Theater: Die Inszenierung "Löwenherzen" wurde für die 47. Mülheimer Theatertage nominiert.

Andrea Kramers Inszenierung „Löwenherzen“ ist für die 47. Ausgabe der Mülheimer Theatertage nominiert worden. Im Rahmen der „Kinderstücke 2021“ soll diese Produktion des Gelsenkirchener Consol-Theaters vom 17. bis 21. Mai in Mülheim zu sehen sein. „Wir freuen uns sehr über die Nominierung“, sagte Theaterleiter Georg Kentrup.

Das Stück stammt aus der Feder von Nino Haratischwili. Regisseurin Andrea Kramer arbeitet in ihrer Inszenierung des Stoffes mit den Schauspielern Thomas Kaschel, Sibel Polat und Eric Rentmeister zusammen. Für die Ausstattung zeichnet Stefanie Stuhldreier verantwortlich. Zum team zählen zudem Dramaturgin Sylvie Ebelt und der für die Musik verantwortliche Radoslaw Piotr Fedyk.

Der Löwe trifft auf mutige Kinder aus aller Welt

Und wovon handelt dieses Stück? Nun, der Löwe mit dem schiefen Auge ist auf dem Weg nach Europa – mit einer wichtigen Mission. Er soll Gott einen Brief von Anand überbringen. Anand ist neun und hat den Löwen selbst genäht, in einer Fabrik in Bangladesh. Eines Tages wird er ein Zauberer sein, der größte Zauberer der Welt.

Damit das klappt, muss jemand den Bauch seiner Mama mieten, dann kann die Familie ein richtiges Haus kaufen und er selbst zur Schule gehen. Der Löwe trifft während seiner abenteuerlichen Reise um die Welt auf Kinder in verschiedensten geografischen und sozialen Lebensumständen. Und alle diese Kinder sind stark und kompetent, lassen sich nicht unterkriegen und finden kreative und visionäre Lösungen für sich und andere - echte Löwenherzen eben.