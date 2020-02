Ist das Hans-Sachs-Haus das schönste Rathaus in NRW?

Gelsenkirchen. Eines von 74 nominierten Rathäusern wird zum schönsten von NRW gekürt. Das Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen ist dabei. Wo man abstimmen kann.

Wo steht das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen? Seit Dienstag läuft die Online-Abstimmung auf der Internetseite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Und Gelsenkirchen ist mit dem Hans-Sachs-Haus nominiert.

Unter folgendem Link können sich alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener an der Online-Abstimmung beteiligen und für ihr Rathaus stark machen: www.mhkbg.nrw/rathaus-gelsenkirchen

Das Hans-Sachs-Haus vereint auf einzigartige Weise Historie und Moderne. Die Fassade stammt aus dem Jahr 1927, das Innere des Gebäudes ist komplett neu, energieeffizient und lichtdurchflutet gestaltet. Für Gelsenkirchen schlägt in diesem hier das Herz sowohl des offiziellen politischen, als auch des kulturellen Lebens, wie Oberbürgermeister Frank Baranowski im Bewerbungsvideo herausstellt: „Das Hans-Sachs-Haus ist ein Gebäude, in dem nicht nur die Verwaltung arbeitet und die Politik Entscheidungen trifft, sondern auch ein Ort, an dem sich die Bürgerinnen und Bürger treffen bei Veranstaltungen – oder auch einfach hier im Café.“

74 Rathäuser sind nominiert, darunter das in Gelsenkirchen

Für einen Zeitraum von zwei Wochen kann ab sofort für eines der 74 nominierten Rathäuser abgestimmt werden. Jede Nutzerin und jeder Nutzer hat eine Stimme. Das Rathaus mit den meisten Stimmen gewinnt. Am Samstag, 28. März, wird das „Sieger-Rathaus“ auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums in der Wuppertaler Stadthalle von Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, bekannt gegeben und prämiert.

Den Startschuss für die Social Media Aktion #schönstesRathausinNRW gab die Ministerin mit einem Video-Aufruf in den Sozialen Medien am Tag der Demokratie, dem 15. September 2019. Die Vorschläge kamen über Facebook, Twitter, Instagram und YouTube von den Bürgerinnen und Bürgern. Die vorgeschlagenen Rathäuser wurden daraufhin von Dezember bis Mitte Februar von den jeweiligen Stadtoberhäuptern jeweils in einem Video vorgestellt und über die Accounts des Ministeriums in den Sozialen Medien veröffentlicht.