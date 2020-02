Jugendliche informieren sich über Sucht

Wie ändert sich das Sehen unter Alkoholeinfluss? Mit einer Brille konnten die Teilnehmer des Suchtpräventionstags in Gelsenkirchen genau das erleben.

Gelsenkirchen. Erster Suchtpräventionstag im Hans-Sachs-Haus: Gelsenkirchener Schüler konnten mehr über die Gefahren von Drogen und Alkohol erfahren.

Wie gefährlich sind Alkohol, Nikotin, Legal Highs und Cannabis für den Körper? Um Fragen wie ging es beim ersten Gelsenkirchener Suchtpräventionstag für Schüler am Donnerstag, 30. Januar, im Hans-Sachs-Haus. Die Teilnehmer konnten sich an verschiedenen Ständen wie bei einer Messe selbstständig über die Substanzen und darüber, was sie auslösen, informieren.

Die Aktion ins Leben gerufen hat das städtische Referat Kinder, Jugend und Familie. Ebenfalls mit im Boot waren das Gesundheitsamt, die Koordinierungsstelle Gesundheitsplanung und das Kontaktcentrum Gelsenkirchen. Sie alle wollten Jugendliche ab der achten Klasse mit den Themen Drogen und Sucht konfrontieren und aufklären. Der Tag sollte den Schülern nicht nur die Möglichkeit geben, ihr Wissen zu erweitern, sondern auch, ihre Einstellung zu den Substanzen zu hinterfragen.

Alkoholfreie Cocktails und Gewinnspiel

Dazu gab es verschiedene Aktionen. Unter anderem konnten die Jugendlichen durch eine spezielle Brille erleben, wie sich die Wahrnehmung durch den Konsum von Alkohol ändert. Das, so hofften die Veranstalter, sollte bei den Teilnehmern auch zu Verhaltensänderungen führen.

Die teilnehmenden Klassen hatten zum Abschluss auch die Möglichkeit, bei einem alkoholfreien Cocktail an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Dazu müssen die Jugendlichen gemeinsam Fragen zum Suchtpräventionstag beantworten und so ihr neu erworbenes Wissen gleich testen. Die Sieger des Gewinnspiels werden in der darauffolgenden Woche bekannt gegeben.