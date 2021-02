Kälte: Wie Gelsenkirchener jetzt Obdachlosen helfen können

Gelsenkirchen. Minusgrade, Eis und Schnee: Wintertief Tristan wütet und erschwert Obdachlosen das Leben. Doch in Gelsenkirchen gibt es diverse Hilfsangebote.

Schon als das Schneetreiben am Sonntag begann war Petra Bec im Einsatz. Die Vorsitzende des Gelsenkirchener Vereins „Warm durch die Nacht“, der Hilfsbedürftige mit Mahlzeiten versorgt, kennt die Situation von Obdachlosen bestens. Und aktuell ist die Situation alles andere als gut. Das liegt an Wintertief Tristan, das für Schnee, Eis und Glätte sorgt.

Vor allem für Wohnungslose, die dem Wetter oft schutzlos ausgeliefert sind, ist das Wetter eine Gefahr. Ein Ende der Kälte ist in den kommenden Tagen nicht in Sicht. Die Temperaturen bleiben eisig, die Obdachlosen in Not. Was also kann jeder tun, wenn er eine hilfsbedürftige Person im Freien bemerkt?

Gespräch mit Obdachlosen suchen und warme Getränke anbieten

Zunächst solle man die Person „freundlich ansprechen“ und auf den Zustand achten, so Bec. Vanessa Beckmann, die Streetworkerin beim Arzt Mobil ist und sich ebenfalls um Wohnungslose kümmert, ergänzt: „Nach einem Gespräch kann man dann ein warmes Getränk wie Tee oder Kaffee oder eine warme Mahlzeit anbieten. Das sollte man aber immer mit den Personen absprechen.“

Denn es kann vorkommen, dass Bedürftige jede Hilfe ablehnen. „Sie haben dafür ihre Gründe“, sagt Beckmann. Falls der Zustand zu dramatisch sei, sollte trotzdem der Rettungswagen gerufen werden. Gleiches empfahl die Stadt Gelsenkirchen am Sonntag. Dass ein solcher Anruf Leben retten kann, zeigte sich bereits in der Nacht zu Montag. Ein Gelsenkirchener wählte den Notruf und bewahrte so einen Obdachlosen vor dem Erfrieren.

Verschiedene Gelsenkirchener Einrichtungen unterstützen Wohnungslose

Im gesamten Stadtgebiet finden sich weitere Anlaufstellen für Wohnungslose. An der Caubstraße in Schalke gibt es Übernachtungsmöglichkeiten, die Caritas leistet im Wilhelm-Sternemann-Haus an der Husemann- sowie im Weißen Haus an der Hochstraße Hilfe. Dort nimmt die Caritas auch Spenden für die Kleiderkammer entgegen. Die Diakonie bietet von Montag bis Sonntag im Regenbogenhaus Auf dem Schollbruch in Horst warmes Essen an. In den Häusern können Wolldecken und Schlafsäcke abgegeben werden.

„Warm durch die Nacht“ konnte inzwischen zahlreiche Obdachlose in Räumen der St. Augustinus Gemeinde unterbringen. Zudem verteilt der Verein weiterhin montags, mittwochs und freitags am Hauptbahnhof Care-Pakete und Speisen aus.

„Von dem Wetter lassen wir uns nicht unterkriegen“, sagt Bec, die mit ihren Mitstreitern vor wenigen Wochen eine Hilfsaktion gestartet hat. Bei verschiedenen Gastronomen kann jeder, der interessiert ist, Essensgutscheine kaufen, die „Warm durch die Nacht“ anschließend an Bedürftige weiterverteilt.