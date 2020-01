Gelsenkirchen. Das Traditionskino „Schauburg“ in Gelsenkirchen-Buer verwandelt sich bei den 13. NRW-Schulkinowochen wieder in ein gepolstertes Klassenzimmer.

Kino in Gelsenkirchen wird ab Donnerstag zum Klassenzimmer

Die am Donnerstag, 23. Januar, startende 13. Auflage der NRW-Schulkinowochen verspricht, auch in Gelsenkirchen wieder ein voller Erfolg zu werden. Bis gestern Nachmittag lagen dem Veranstalter bereits knapp 2800 Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern aus zahlreichen Jahrgangsstufen vor. Für sie alle verwandeln sich die Säle des Traditionskinos „Schauburg“ in Buer wieder in ein bestens gepolstertes Klassenzimmer.

Anmeldungen für Lehrer und ihre Klassen ist nach wie vor möglich

Mit 836 bislang am meisten Voranmeldungen liegen für die Vorstellungen der Dokumentation „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ vor, der für Kinder der ersten bis fünften Klasse geeignet ist. Laut Carsten Happe, dem Sprecher des Festival-Veranstalters Film und Schule NRW, sind aber auch die Filme „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (733 Voranmeldungen) und „Der Junge muss an die frische Luft“ (543) sehr gefragt.

Das Motto der diesjährigen „Schulkinowochen“ lautet „Zusammen leben, sehen, lernen“. Der Themenschwerpunkt der ausgewählten Filme liegt auf Migration, Inklusion und eine klimaschonende Lebensweise. Laut NRW-Schulministerium handelt es sich beim gemeinsamen Besuch der Schulklassen eines kulturell anspruchsvollen Films im Kino „ausdrücklich um gleichwertigen Unterricht“.

Alle interessierten Lehrkräfte können ihre Klassen für Termine ab dem 30. Januar auch weiterhin anmelden unter: www.schulkinowochen.nrw.de oder der Hotline 0251 591 30 55. Das Festival endet am 5. Februar.