Geschäfte in der Krise Klassisch und online: So agiert der Einzelhandel im Lockdown

Gelsenkirchen. Mit dem längeren Lockdown hatten Gelsenkirchener Geschäftsleute gerechnet. Doch die Dauerkrise trifft sie hart. So handeln einige City-Akteure

2020 war ein schlechtes Jahr für die Modebranche. Der Umsatzrückgang liegt bei etwa 30 Prozent, schätzt Händler Roman Schmitz. Große Hoffnungen auf das erste Quartal 2021 macht sich der 57-Jährige Modehauschef nicht. Der Lockdown ging - mal wieder - in die Verlängerung. Die Aussichten sind alles andere als rosig , für Eventveranstalter, letztlich auch für die Kunden.

Aus gesundheitlicher Sicht, sagt Schmitz, sei die Verlängerung und Verschärfung der Corona-Einschränkungen sicher sinnvoll. Doch wirtschaftlich eben eine Katastrophe, auch weil für ihn immer noch nicht klar sei, "mit welcher Unterstützung wir wann rechnen können."

Keine Messebesuche, keine Menschen in den Modeläden

Um diese Zeit wäre Schmitz normalerweise in Düsseldorf bei der Collection Premiere. Doch Messebesucher sind derzeit noch rarer als echte Menschen in den Läden. Im Januar "fängt eigentlich unsere Order für die Herbstkollektionen an. Und in der Pipeline ist sonst die komplette Frühjahrsware, die in diesen Wochen geliefert werden sollte", sagt Schmitz. Als Modeexperte blickt er natürlich dennoch voraus auf das, was künftig seine Kundinnen kleiden soll: "Farbe ist dieses Jahr angesagt. Die Töne werden kräftiger", kündigt Schmitz an. Ein modisches Zeichen gegen Corana-Blues und -Tristesse? Vielleicht. Auf jeden Fall sei Casual als Dresscode angesagt, eben leger und bequem fürs Homeoffice.

Gelsenkirchener Modehändler setzt auf mehrere Verkaufskanäle

Abkoppeln vom Warenstrom kann und will sich Schmitz nicht, aber er müsse nun wesentlich flexibler agieren als vorher sagt der Kaufmann. Auch seine Verkaufskanäle haben sich zwangsläufig geändert. "Unseren Online-Shop gibt es seit 2018. Das ist nichts, was durch Corona entstanden ist. Aber der Shop hat durch die Pandemie natürlich für uns weit mehr Nutzen bekommen", sagt der Händler.

Bei Schmitz wurden zwei Abholstationen eingerichtet

Im Online-Shop ist das gesamte Sortiment abgebildet. "Das bietet eine gute Übersicht. Viele Kundinnen informieren sich verstärkt dort", doch etliche nutzten auch weiterhin das Angebot, Kleidung im Laden zu ordern und abzuholen. Im wurden zwei Abholstationen eingerichtet, die zu den üblichen Geschäftszeiten besetzt sind.

Im Lockdown sorgt das für ein gewisses Umsatz-Grundrauschen. Schmitz hat bislang alle seine rund 20 Beschäftigten halten können. Sie sind in Kurzarbeit. "Es ist mir wichtig, dass wir das als Team durchstehen."

Galeria Kaufhof testet eine Woche lang "Click and Collect"

Mit "Click and Collect", also der (Online)-Bestellung und Abholung im stationären Handel versucht sich dieser Tage auch Galeria Kaufhof auf der Bahnhofstraße. Am Parkplatz-Zugang zum Warenhaus wurde eine Abholstelle eingerichtet, der Service wurde medial beworben. Allerdings scheint die Zeit knapp, um das Angebot zu etablieren. Der Service soll zunächst einmal probeweise für eine Woche angeboten werden.

City-Managerin hegt Hoffnung auf Veranstaltungen im Sommer

Die City-Initiative Gelsenkirchen führt auf ihrer Homepage weiterhin alle Läden auf, die in diesen Tagen geöffnet haben. Etliche Gastronomen versuchen, sich mit Bestellservice über Wasser zu halten. Bislang weiß Citymanagerin Angela Bartelt noch vom Markt verschwunden wäre.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier abonnieren +++

Doch je länger der Lockdown dauert, desto schwieriger wird es - auch für die Veranstaltungsplanung in der Gelsenkirchener City. 2020 war in der Hinsicht schon ein Pleitejahr, für 2021 zeichnen sich bislang auch keine konkreten Perspektiven ab. "Zusammen mit Veranstaltern haben wir schon die Hoffnung, dass wir im Sommer wieder einige Events und Märkte durchführen können", sagt Bartelt.

Die Situation trifft auch die Vermieter von Gewerbeimmobilien

"Die Stimmungslage ist überall gedrückt, die wirtschaftliche Situation auf allen Seiten schwierig, sie trifft Vermieter wie Mieter", sagt Roman Schmitz, der auch Vorsitzender der Gelsenkirchener City Initiative ist. "Händler sehen ihre Arbeit der letzten Jahre schwinden, Immobilienbesitzer sorgten sich um Mieteinkünfte und Wertverlust. Daher, findet Schmitz, "sollte die Politik großen Worten auch schnell Taten folgen lassen. Es ist ganz wichtig, vorhandene Strukturen so zu unterstützen, dass die erhalten bleiben können."

Buchhändlerin kann auf ihre Stammkundschaft setzen

Besser als befürchtet kommt Buchhändlerin Sabine Piechaczek bislang durch die Krise. So lange "Click and Collect" möglich bleibe, wird sich das für die Buchhandlung Junius an der Sparkassenstraße auch nicht wesentlich ändern. "Es gibt keine Warteschlangen, die Leute stehen sich nicht gegenseitig auf den Füßen. Das Angebot wird angenommen", sagt die Inhaberin. "Umsatzmäßig können wir uns nicht beschweren."

Was die Leute in der Pandemiezeit lesen wollen? Krimis!

Kleine, inhabergeführte Buchhandlungen, so Piechaczek, scheinen "nicht so furchtbar von der Krise betroffen zu sein", weil sie auf treues Stammpublikum bauen könnten. "Wer früher schon viel gelesen hat, legt jetzt noch ein Schüppchen drauf", wohl auch mangels Alternativen, stellt Piechaczek fest. Online-Shop und Lieferdienst gehören ohnehin schon lange zum Service. Was die Leute (nicht nur derzeit) bevorzugt lesen? Krimis! "Spannung belegt bei weitem Rang eins. Bücher mit Wohlfühlstimmung gehen auch gut. Die Menschen wollen sich ablenken, sie wollen einfach raus. Und wenn es nur in Gedanken ist."

Sachbücher über Corona werden kaum gekauft

Eine Sparte, die bei Junius traditionell gut läuft,, eben alles was sich in Text und Bild um Gelsenkirchen und oder Schalke dreht. Gar nicht gehen bei Junius dagegen Sachbücher, die sich mit Ursachen und Folgen der Pandemie beschäftigen. "Über Corona", sagt Sabine Piechaczek, "will kaum einer was wissen."

+ Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

+ Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

+ Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook