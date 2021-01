Kommt ein Erotikhotel nach Schalke?

Das Courtyard by Marriott-Hotel in Gelsenkirchen wird zum Stays Design-Hotel. Der Eigentümer, die Düsseldorfer Anter Group, setzt auf erotische Urlaube. Das befeuert die Angst vor Sex-Tourismus auf Schalke.

Fußballerische Höhepunkte sind auf Schalke schon lange nicht mehr gesetzt worden. Da lohnt sich ein genauer Blick auf das Courtyard by Marriott-Hotel im Schlagschatten der Arena, dessen neuer Mehrheitseigner, die Düsseldorfer Anter Group, auf erotische Abenteuer-Urlaube für Erwachsene setzt. Die bohrende Frage, die Stadt und Medicos gleichermaßen bewegt: Kommt jetzt ein Stundenhotel auf Schalke?

Aus Courtyard by Marriott-Hotel in Schalke wird Stays Design Hotel

Die Tage der Courtyard by Marriott-Hotels an der Arena sind vorbei. Aus dem älteren Resort „wird bald das Stays Design Hotel“. Das hat Elmar Appel, Referent der Anter Group-Geschäftsleitung bestätigt. Handwerker haben bereits mit Umbauarbeiten begonnen. So weit, so üblich bei Eigentümerwechseln.

Außergewöhnlich ist indes die konzeptionelle Neuausrichtung des Hotels in 1a-Lage. Als Vorbild dazu dienen soll das Stays Design Hotel in Dortmund – top bewertet und das bislang einzige Hotel der Anter Group, die in ihrem Portfolio noch Wohnimmobilien unter anderem in Gladbeck und Marl sowie ein Businesscenter im Düsseldorfer Medienhafen hat.

Zeitung berichtet über stundenweise Vermietung von Zimmern

Die durchweg hochwertigen Zimmer in Dortmund lassen sich dem Bericht der Augsburger Allgemeinen zufolge auch tagsüber mieten: von zehn bis 16 Uhr im Superior-Zimmer etwa für 80 Euro. Die Flasche Champagner kostet extra, kann aber, so ist zu lesen, online gleich für 69 Euro dazu gebucht werden.

Wer dieser Tage versucht, online ein Zimmer dort zu buchen, kann das ab 50 Euro, für Champagner werden 99 Euro aufgerufen. Stundenweises Buchen war zumindest vom PC aus ohne Login nicht möglich.

Zimmer mit Erotik-Faktor: "Moulin Rouge" oder "Shades of Stay"

Die Zimmer tragen Namen wie „Moulin Rouge“ oder „Cleopatra“. Viele Zimmer sind mit Pole-Dance-Stangen und goldenen Whirlpools ausgestattet. Die „Wellness de luxe Suite“ mit dem Namen „Shades of Stay” schafft nicht nur lautmalerisch eine Bindung an den Sadomaso-Erotikfilm „Fifty Shades of Grey“. Ketten am Bett lassen Raum für Fesselspiele, so zumindest zeigen es die Werbe-Bilder.

Fragen zur unternehmerischen, personellen und konzeptionellen Neuausrichtung des künftigen Stays Design Hotels auf Schalke beantwortete Anter Group-Referent Elmar Appel unserer Redaktion allerdings nicht. Man sei „zu dem Entschluss gekommen, dass Sie nicht der richtige Partner sind.“

Zeitungsbericht: Insolvenzverwalter benutzt den Namen Puff

In Süddeutschland besitzt das Unternehmen ein Hotel, dessen Pächter in die Insolvenz ging. Um Chancen der Neuausrichtung auszuloten, hatte sich laut Bericht der Augsburger Allgemeinen eine Delegation, darunter der Insolvenzverwalter und die frühere Direktorin des Neu-Ulmer Hotels das Stays Design Hotel in Dortmund angeschaut. Die Reaktion: blankes Entsetzen. Der Insolvenzverwalter sprach demnach von einem Puff, die Direktorin kündigte an, ihren Hut nehmen zu wollen. Auch zu diesem Bericht hat die WAZ Redaktion das Unternehmen befragt.

Reha-Zentrum Medicos auf Schalke: Kooperationsgespräche mit neuem Hoteleigner

Die Pläne der Anter Group beschäftigen auch die Stadt. Zu hören ist von Sorge. Allerdings kann die Verwaltung möglichem Sex-Tourismus wenig entgegensetzen, wie Stadtsprecher Martin Schulmann mitteilt: „So lange sich die Ausrichtung als Hotel- und Gastronomiebetrieb nicht ändert, können wir nichts machen.“

Auch das Gesundheits- und Rehazentrum Medicos auf Schalke blickt sehr aufmerksam auf die Veränderungen. Nach eigenen Angaben nutzt Medicos die direkte Hotelanbindung und bucht circa 20.000 Übernachtungen pro Jahr für Patienten, die eine stationäre Rehamaßnahme erhalten.

„Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung des Courtyard by Marriott Gelsenkirchen war stets vertrauensvoll und konstruktiv“, sagen die Medicos-Geschäftsführer Nicolaus Philipp Hüssen und Harald Korb. „Gleiches wünschen wir uns mit dem neuen Gesellschafter des Hotels am Standort. Hier gibt es bereits erste Gespräche und einen regen Austausch zur weiteren Kooperation.

Bochumer Hotels am VfL-Stadion und im Stadtgarten gehören auch der Anter Group

In Bochum hat sich die Anter Group übrigens einen weiteren erstklassigen Standort gesichert. Das Unternehmen ist jetzt auch Gesellschafter des Renaissance Hotels neben dem Stadion des VfL Bochum sowie des Courtyard by Marriott-Hotels im nahen Stadtgarten. Zumindest in fußballerischer Hinsicht gibt es dort in dieser Saison oft Freudenschreie zu hören.

Drei Brüder sind die führenden Köpfe des Düsseldorfer Unternehmens

Das sagen bei der Anter Group haben die drei Brüder Taylan und Dorsun Anter sowie Filofoz Yigit. Das Golden Tulip Hotel in Neu-Ulm soll verkauft werden. Nach einem Bericht der Südwestpresse wird das Hotel am Neu-Ulmer Donauufer derzeit für einen Kaufpreis von 14 Millionen Euro im Internet angeboten.

