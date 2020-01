Comedian Ralf Schmitz hat eine große Fangemeinde – er tritt am Samstag in der Emscher-Lippe-Halle in Gelsenkirchen auf.

Kultur in Buer Kultur in Buer mit Kira Schmidt

Comedy in der Emscher-Lippe-Halle, Kino mit Woody Allen oder Don Kosaken in der Christuskirche – in Gelsenkirchen-Buer ist wieder jede Menge los.

Ralf Schmitz in Erle

Er sagt von sich selbst, er habe den schönsten Beruf der Welt. Welcher das ist? Menschen zum Lachen zu bringen. In der Riege der deutschen Comedians ist Ralf Schmitz schon ein alter Hase. Entsprechend groß ist die Fangemeinde des Mannes, der voller Energie ist, schnell spricht und Pointe an Pointe reiht. Am heutigen Samstag, 2. Februar, ist er um 20 Uhr in der Emscher-Lippe-Halle an der Adenauerallee zu Gast. Karten gibt es ab 26 Euro. Kontakt: 0209 95430.

Brit-Pop in Buer

Die Band „Fountainhead” bietet vor allem Brit-Pop, gewürzt mit Elementen aus Rock’n’roll und Indie-Rock. Mit solch interessantem Mix reist sie nach Buer an. Am Samstag, 1. Februar, spielt die Truppe im „Zutz“ an der Rottmannsiepe 1 auf. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Karten gibt es, auch schon vorab, im Lokal selbst.

Zeit für Woody Allen

Das Kinoprogramm findet an dieser Stelle selten Berücksichtigung. Ein Film von Woody Allen aber ist ganz sicher Kino-Kultur – und ein Blick auf den Wetterbericht macht auch Lust darauf, sich im dunklen Kinosaal in den Sitz zu kuscheln. Auf dem Programm steht „A Rainy Day in New York“ aus dem Jahr 2018. Die Komödie erzählt aus dem Leben der jungen Studentin Ashley und ihrem Freund Gatsby, zeigt die Momentaufnahme einer Reise nach New York, stellt Zwischenmenschliches gekonnt in den Mittelpunkt. Los geht es am Sonntag, 2. Februar, um 12.45 Uhr in der Schauburg an der Horster Straße 6. Eintritt: 5 Euro. Weitere Vorstellungen: Montag, 3. Februar, 17.30 und 20 Uhr.

Die Komödie „A Rainy Day in New York“ von Woody Allen ist am Sonntag in der gelsenkirchener Schauburg zu sehen. Foto: Foto: Filmwelt/Gravier

„Cicerone“ im Museum

Zeitgenössische Kunst hat eine Botschaft – und die sollte eigentlich auch verständlich sein. Zumindest dann, wenn sich der Betrachter mit der Arbeit beschäftigt. Das Kunstmuseum bietet nun Besuchern einen viel einfacheren Zugang und wartet einen Nachmittag lang in der Alten Villa mit seinen „Cicerone“, seinen Kunstvermittlern auf. Sie erklären die Werke und stehen als Ansprechpartner bei Fragen bereit. Los geht es am Sonntag, 3. Februar, um 15 Uhr an der Horster Straße 5-7. Eintritt: frei.

Konzert der Don Kosaken

Wer gern eintaucht in die musikalischen Tiefen der russischen Seele, der ist beim Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken richtig. Der siebenköpfige Chor ist seit Jahren als Botschafter der russischen Volksliedtradition auf Europatournee, widmet aber auch der orthodoxen Liturgie einen großen Teil im Programm. Unverzichtbar sind natürlich auch einige bekannte wie beliebte russische Lieder. Das Besondere: Die Sänger überzeugen durch eine herausragende stimmliche Qualität. Konzertbeginn ist Sonntag, 3. Februar, um 19 Uhr in der Christuskirche an der Bergstraße 7. Der Eintritt kostet 25 Euro an der Abendkasse.

Die Maxim Kowalew Don Kosaken geben am Sonntag in der Gelsenkirchener in der Christuskirche ein Konzert. Foto: Foto: Veranstalter

Szenische Zingler-Lesung

Vielerorts wird in diesen Tagen den Menschen gedacht, die unter den Schrecken des Nazi-Regimes litten oder gar ihr Leben ließen. Nun erinnert noch einmal eine szenische Lesung mit Rodica Lupo, Markus Kiefer und Christopher Gollan an Alfred und Margarete Zingler. Die Gelsenkirchener Sozialdemokraten flüchteten früh ins niederländische Exil und mussten später in den Untergrund gehen. Im Sommer 1943 wurden sie dennoch verhaftet. Anhand von Briefen erzählen die Schauspieler eindrücklich vom Leben im Spannungsfeld zwischen Idealen und Ängsten. Wer mehr erfahren will, kann am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr in die Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ an der Cranger Straße 323 kommen. Eintritt: frei. Kontakt: 0209 169 8551.

Rodica Lupo, Markus Kiefer und Christopher Gollan (hier im Bild) erinnern bei ihrer Lesung am Mittwoch in der Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ an Alfred und Margarete Zingler Foto: Foto: Gregor Wildförster

Abendliche Schlossführung

Einen lockeren abendlichen Geschichtskursus bietet das Schloss Horst interessierten Besuchern, wenn wieder eine offene Schlossführung auf dem Programm steht. Die Gäste tauchen dann ein in die Geschichte der Familie von der Horst, erfahren dabei mehr über deren Leben und auch über den kunsthistorischen Wert eines der bedeutendsten Baudenkmäler aus vorindustrieller Zeit im Stadtgebiet. Treffpunkt ist die Glashalle an der Turfstraße 21 am Donnerstag, 6. Februar, um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Kontakt: 0209 169 6163.

