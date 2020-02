Kultur in Buer: Wochenendtipps für Gelsenkirchens Norden

Gelsenkirchen-Buer. Ab ins Wochenende – aber wohin? Wir haben ein paar Empfehlungen für Sie. Wochenendtipps für Gelsenkirchens Norden von Kira Schmidt.

An diesem Wochenende ist wieder einiges los in Gelsenkirchen – auch im Stadtnorden. Unter anderem gastiert die buersche Kult-Band „Boat People“ in der „Oisin Kelly Gallery“.

Jazz auf Nordstern

Es ist schon ein ganz besonderer Konzertraum, der Nordsternturm. Da passt es, dass hier ein besonderes Gastspiel ansteht: Es begegnen einander musikalisch der Sänger und Keyboarder David Rynkowski, einer der gefragtesten Jazz- und Soul-Sänger Deutschlands, und der ebenso populäre Gitarrist Vitaliy Zolotov. Das Duo schafft Außerordentliches, versprechen die Veranstalter. „Für das Publikum scheint es, als würde eine komplette Band spielen.“ Los geht es am heutigen Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr am Nordsternplatz 1. Eintritt: 29 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.publicjazz.de

Das Museum erleben

Früh übt sich, das weiß jeder. Und so lädt das Museum einmal mehr Kinder zum Museumsbesuch ein – begleitet durch deren Großeltern. Um die „Dinge des Alltags“ geht es bei der nächsten Ausgabe. Jene, die Künstler einarbeiten in ihre Werke und sie damit zur Kunst erheben, sie im neuen Kontext präsentieren, sie zweckentfremden. Da können Wattebällchen und Konfetti ebenso zur Kunst werden wie Suppenlöffel, Briefkastendeckel und Kreide. Die kleinen Besucher sind eingeladen, selbst Alltagsgegenstände mitzubringen und diese, nach dem Rundgang, zu verarbeiten. Wer dabei sein will, kommt am Samstag, 29. Februar, um 15 Uhr ins Kunstmuseum an der Horster Straße 5-7. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung jedoch erforderlich unter 0209 169-4130.

Jazz trifft Poesie

Der Schlagzeuger Simon Camatta begleitet (zusammen mit Posaunist Moritz Anthes) junge Slammer bei ihren Vorträgen in der „Werkstatt“. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Was für eine Begegnung, die das junge Team der „Werkstatt“ da möglich macht. Bei der Sonderausgabe des Poesieduells nämlich treffen Worte auf Musik. Zwei Jazzmusiker, der Schlagzeuger Simon Camatta und der Posaunist Moritz Anthes, begleiten die Slammer bei ihren Vorträgen. Eine spannende Begegnung und ein Abend voller Überraschungen, den die Gäste am Samstag, 29. Februar, ab 19.30 Uhr an der Hagenstraße 34 miterleben können. Eintritt: 7 Euro.

Boat People im Pub

Die buersche Kult-Band „Boat People“ gastiert in der „Oisin Kelly Gallery“. Im Gepäck hat sie, wie immer, viele Hits der vergangenen Jahrzehnte, allesamt aufbereitet mit individueller Note. Hier haben die Musiker auch einen weiteren Stammgast des Pubs dabei: „Mac“ von den „Dublinskis“ unterstützt mit Leadgesang und Gitarre. Und noch einer spielt mit, so heißt es: Wirt Vince Els. Der lernt ja bekanntlich seit Jahren fleißig das Trompetenspiel. Konzertbeginn ist Samstag, 29. Februar, um 20 Uhr an der Brinkgartenstraße 25. Eintritt: 8 Euro.

Jugend musiziert

Die Gemeindemusikschule „Psallite Deo“ der evangelischen Kirche in Beckhausen lädt zum Konzert – sowohl Besucher als auch musikalische Gäste. Mit von der Partie sind die neue Gemeinde-Zweitband „Taking Back August“, Jugendliche und Kinder, die gerne singen, sowie Schüler, die demnächst ihre Orgel-D-Prüfung oder gar die Aufnahmeprüfung für ein Musikstudium machen. Das Spektrum ist also breit, das Repertoire muss es folglich auch sein. Los geht es am Sonntag, 1. März, um 11.30 Uhr in der Christus-Kirche an der Bergstraße 7.

Offenbach im Mittelpunkt

Der Verein „Schlaraffia im Vest“ organisiert zweimal im Jahr ein Klassikkonzert im Rittersaal des Horster Schlosses. Die nächste Ausgabe stellt nun den Komponisten Jaques Offenbach in den Mittelpunkt. Der Anlass: dessen 200. Geburtstag. Petra König-Gurian (Sopran) und Volker Freibott (Bariton/Klavier) präsentieren ein Programm mit den schönsten Arien, Duetten und Szenen aus Offenbachs bekanntesten Operetten. Beide sind renommierte Musiker, er sang gar schon bei den Bayreuther Festspielen mit. Los geht es am Sonntag, 1. März, um 16 Uhr an der Turfstraße 21. Eintritt: 10 Euro. Reservierungen sind möglich unter 0179 2288884.

Hip Hop Poesie

Tanz ist wie sprechen mit den Füßen. Soviel steht fest. Das geht aber auch zu „fetten Beats“ und ganz modern. Das zeigt das Projekt „Hip Hop Poesie“, das seit Januar Jugendliche zum Training ins Jugendzentrum Buerer Straße einlädt, um ein Teil des Ensembles zu werden. Erlernt werden Hip Hop, Breakdance, und Popping. Wer dabei sein will, kommt Montag, 3. März, an die Buerer Straße 86. Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren trainieren von 17 bis 18 Uhr, Jugendliche von 14 bis 18 Jahren von 18 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich unter bekind.ev@gmail.com. Die Teilnahme ist kostenfrei.

McCartney-Abend

„Unsere Welt wäre ohne Paul McCartney und die Beatles nicht dieselbe“, findet Thomas Dirks, Initiator der buerschen Konzertreihe „Rock on Stage“ und widmet daher einen ganzen Abend der Musikerlegende. Der Essener Musiker – und gerngesehener Gast in Buer – Bastian Korn hat zu diesem Zwecke eine achtköpfige Band zusammengestellt und präsentiert im Anschluss an den Feierabendmarkt ein „abendfüllendes Feuerwerk mit Liedern aus der Feder von Sir Paul McCartney“. Konzertbeginn ist Donnerstag, 5. März, um 21 Uhr im „Lokal ohne Namen“ an der Hagenstraße 56. Der Eintritt kostet 14 Euro an der Abendkasse und 12 Euro im Vorverkauf vor Ort oder im „Domgold“ gleich daneben.