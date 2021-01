Ladendetektiv stellt Ladendieb in Gelsenkirchener Supermarkt

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein 43 Jahre alter Ladendieb hat versucht, diverse Lebensmittel aus einem Supermarkt zu klauen. Die alarmierte Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Auf frischer Tat ertappt: Ein 43-jähriger Mann wollte am Dienstagnachmittag, 19. Januar, gegen 13.12 Uhr in einem Supermarkt am Margarethe-Zingler-Platz in der Gelsenkirchener Altstadt Beute machen - ein Ladendetektiv konnte jedoch den Diebstahl verhindern.

Ladendetektiv überführt Ladendieb in der Gelsenkirchener Altstadt

Der Ladendieb hatte zuvor versucht, mit diversen Lebensmitteln in der Tasche den Supermarkt zu verlassen ohne zu bezahlen. Der Detektiv konnte den 43-Jährigen stoppen, die alarmierten Polizisten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet, heißt es seitens der Polizei. Der Beschuldigte soll bis zum Hauptverhandlungstermin vor dem Amtsgericht Gelsenkirchen im Gewahrsam bleiben.

