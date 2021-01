Um Zuge der Berichterstattung der WAZ über die Ausgabestelle der Tafel in Gelsenkirchen-Hassel kritisierten Kunden die Helferinnen.

Tafel Lebenslanges Hausverbot für Kunden der Tafel in Hassel

Gelsenkirchen-Hassel Im Zuge der Berichterstattung der WAZ über die Ausgabestelle der Tafel Gelsenkirchen kritisierten Kunden die Helferinnen. Das hat nun Folgen.

Über die Arbeit der Ausgabestelle der Tafel in Hassel hatte die WAZ vor Weihnachten berichtet. Beim Besuch vor Ort übten einige Kunden überraschend Kritik an den Helferinnen. Im Nachgang kam es nun zum Zerwürfnis: Zwei der Kundinnen wurden von der Lebensmittelausgabe ausgeschlossen. Lebenslang.

Kunden haben lebenslang Hausverbot bei der Tafel in Hassel

Beide wandten sich schriftlich an die Redaktion, schilderten das Erlebte aus ihrer Sicht: „Die Chefin der Tafel kam auf mich zu und meinte, wie ich mit einer ,Schmierenjournalistin’ reden könnte (…). Meinem Schwiegersohn wurde unterstellt, so wie er aussehe, würde er auch einer von der aggressiven Sorte sein (…). Und nun habe ich Hausverbot und brauche mich nie wieder dort blicken lassen“, erklärt Claudia Pagels, man habe ihr die Berechtigungskarte zum Besuch der Tafel abgenommen. „Ich war wie vor den Kopf gestoßen“, schildert sie in einem telefonischen Gespräch diesen Moment.

Auch Ann-Kathrin Sluka wandte sich erneut an die Lokalredaktion. Sie schrieb: „Ich habe nach Aufforderung eines Mitarbeiters der Tafel Gelsenkirchen-Hassel gesprochen. Da ich die Wahrheit gesagt habe, dass sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter vorher schon die Taschen voll packen (…), habe ich nun lebenslänglich Hausverbot.“

Tafel ist ein freiwilliges Zusatzangebot für Menschen mit geringem Einkommen

Hartwig Szymiczek erklärte bereits im ersten WAZ-Bericht, dass der „Mitarbeiter-Einkauf“ durch den Verein gestattet und geregelt sei, als Anerkennung für das Engagement der Helfer. In einer zweiten Stellungsnahme sprach der Verein seinen Helfern das Vertrauen aus. Auf Anfrage hin erklären Szymiczek und Vorstandsmitglied Christine Bartsch zu den neuerlichen Ereignissen schriftlich: „Im Tafel-Alltag gibt es leider gelegentlich auch unerfreuliche Situationen zwischen beteiligten Personen.“

Das Tafelangebot sei ein freiwilliges Zusatzangebot für Menschen mit geringem Einkommen. Eines, für welches klare Regeln gelten würden. „Eine davon lautet, dass wiederkehrende Respektlosigkeit von Nutzer*innen gegenüber Mitarbeitenden oder im Umgang mit den vorhandenen Lebensmitteln nicht geduldet werden und zum Ausschluss führen.“

Einzelfälle werden nicht zum Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen gemacht

Zu den konkreten Fällen will man sich nicht äußern. „Wir bitten um Verständnis, dass die Tafel solche Einzelfälle (…) nicht zum Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen macht. Dies würde das positive Ansehen der Tafelarbeit, wie den persönlichen Schutz der Tafel-Ehrenamtlichen in unangemessener Weise und unverhältnismäßig berühren.“

