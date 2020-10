Leitende Polizisten in Gelsenkirchener Innenstadt ohne Maske

Seit Einführung der Maskenpflicht in den Fußgängerzonen Gelsenkirchens am 20. Oktober erfordert die Einhaltung der geltenden Corona-Schutzregeln noch mehr Disziplin von den Menschen. Das Beachten gelingt nicht immer. Abgesehen von Corona-Leugnern und Masken-Verweigerern, die bewusst die Regeln ignorieren, sind selbst Ordnungshüter nicht davor gefeit, geltende Vorschriften außer Acht zu lassen. Das zeigt dieser Fall.

Leser beobachtet ranghohe Polizeibeamte ohne Mund-Nasen-Schutz in Buer

WAZ-Leser Frank Thesing hat zwei ranghohe Polizeibeamte des Gelsenkirchener Präsidiums beobachtet, die beim Gang durch die Buersche Innenstadt keine Maske getragen haben. Mit Schreiben an die Polizeibehörde, diese Redaktion und Postings in sozialen Netzwerken wirft er die Frage auf, wo „die Vorbildfunktion der Polizei bleibt, die letztlich auch mit der Überwachung der geltenden Hygieneschutzregeln betraut ist? Wie wollen Sie mit derartigem Verhalten dem Bürger mit gutem Beispiel vorangehen, damit dieser sich auch daran hält?“

Thesings Beobachtung, dessen Auftritt in den sozialen Medien zu entnehmen ist, dass er selbst mal bei der Polizei gewesen ist, geht auf den vergangenen Freitag, 23.Oktober, zurück. Also drei Tage nach Einführung der Maskenpflicht in den Fußgängerzonen. Frank Thesing schreibt: „Mit Erstaunen musste ich am heutigen Tage,..., 13.05 Uhr, feststellen, dass sich die beiden ranghöchsten Beamten des PP Gelsenkirchen,..., ohne jegliche Beachtung der zur Zeit geltenden Regeln, gänzlich ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung durch die Fußgängerzone am Goldbergplatz Buer bewegten, um in ein Café einzukehren und auf dem Rückweg zum Präsidium wiederum keine Maske zu tragen.“

Gelsenkirchener Polizei: Beamte haben nicht an die Regeln gedacht und bedauern dies

Namentlich nennt der Gelsenkirchener die Leitende Polizeidirektorin Heidi Fahrenholz und den Leiter der Direktion Zentrale Aufgaben, Roman Auf der Lake. Thesing ist sich sicher, dass die beiden Personen der Bevölkerung weitgehend unbekannt seien und betont in dem Schreiben, dass sie ihm aber sehr wohl bekannt sind. „Es wäre schön“, formuliert er daher den Wunsch, „.“

Auf Nachfrage bestätigt Polizeisprecherin Katrin Schute den Vorfall. Demnach haben sich die Beamten in ihrer Mittagspause in einem Schnellrestaurant am Goldbergplatz etwas zu essen gekauft. „Vor Betreten des Schnellrestaurants haben sie - wie üblich - den vorgeschrieben Mund-Nasen-Schutz angelegt und nach Verlassen des Restaurants wieder abgenommen. An die aktuelle Regelung, dass seit dem 20. Oktober in ausgewiesenen Bereichen in Gelsenkirchen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, haben die beiden Beamten in diesem Moment leider nicht gedacht“, sagte Schute. Durch eine E-Mail seien die beiden aufmerksam gemacht worden und bedauerten dieses.

Ungeklärt bleibt die Frage, warum Gelsenkirchener die Beamten nicht darauf aufmerksam macht

Warum Frank Thesing die beiden Beamten nicht selbst direkt auf ihr Versäumnis angesprochen hat, die er ja gut zu kennen behauptet, bleibt indes ungeklärt. Eine Nachfrage beim Gelsenkirchener per Telefon und Mailbox blieb unbeantwortet. In ähnlicher Weise äußerte sich auch die Behörde: „Leider hat der Beschwerdeführer die beiden Beamten, die ihm ja persönlich bekannt sind, nicht unmittelbar auf ihr Versäumnis angesprochen. Dann hätten die beiden Beamten direkt die Möglichkeit gehabt, ihr Verhalten zu korrigieren.“

