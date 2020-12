Marienhospital Gelsenkirchen vor neuem Geburtenrekord

Gelsenkirchen Bei werdenden Müttern ist das Marienhospital Gelsenkirchen beliebt. Jetzt steht die Klinik im Stadtsüden vor einem neuen Rekord.

Auf einen neuen Rekord in Sachen Geburten steuert das Marienhospital Gelsenkirchen (MHG) zu: Stand Dienstag, 29. Dezember, sind dort in diesem Jahr genauso viele Kinder zur Welt gekommen als im bisherigen Rekordjahr 2018.

"Damals hatten wir 1844 Geburten. Diese Zahl haben wir schon heute erreicht, und das Jahr hat ja noch zwei Tage", sagte Pflegedirektorin Maike Rost am Dienstag. "Ich tippe, dass wir vielleicht 1.850 Geburten im Jahr 2020 schaffen." Das sei eine stolze Zahl, die viel von Vertrauen, Leistungsfähigkeit, Teamwork und Zusammenhalt auch in Corona-Zeiten ausdrücke, so die Pflegedirektorin: "Darauf sind wir stolz!“

Auch Mütter aus den Nachbarstädten Gelsenkirchens kommen ins MHG

Nicht nur Gelsenkirchenerinnen, auch werdende Mütter aus den Nachbarstädten vertrauten sich dem Marienhospital an. Warum das so ist, weiß Filiz Güngör, Oberärztin der gynäkologischen Klinik im MHG: „Unser Team unter der Leitung von Chefarzt Dr. Sandalcioglu ist gemeinsam mit unseren Hebammen bestens auf alle Herausforderungen unter der Geburt vorbereitet. Und mit unserem Perinatalzentrum Level 1 im Haus können wir unseren Beitrag dafür leisten, dass die Babys gut und sicher auf die Welt kommen. Das spricht sich bei werdenden Eltern herum und ist unser Qualitätsmerkmal!“