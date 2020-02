Messerstatistik kann gefühlten Trend unterfüttern

Der Angriff auf eine Mutter, die Attacke auf einen Badegast, der Anschlag auf zwei Polizisten – alles Straftaten in Gelsenkirchen mit einem Messer – Aufsehen erregend. Daher ist die Messerstatistik ein richtiger Ansatz, weil sie auf Basis von Fakten einen Blick auf das Phänomen erlaubt, das hier mit 141 Fällen zu Buche geschlagen ist.

Das Zahlenwerk ermöglicht es ebenso, Scharfmacher zu widerlegen, die Flüchtlinge und Zuwanderer als „Messermänner“ zu verunglimpfen, die es auf Deutsche abgesehen haben. Dieser Populismus wird durch die Zahlen aus NRW widerlegt: In 4091 Fällen von insgesamt 6827 Fällen waren die Verdächtigen nämlich deutsche Staatsangehörige. Man sollte also weder übertreiben noch sich blind stellen.

Denn die Messerstatistik für NRW zeigt auch, dass die nächst größeren Gruppen Türken (436), Syrer (364), Polen (132), Rumänen (123), Afghanen (123), Serben (110) und Iraker (105) sind. Auch hier ist ein Bezug zu Gelsenkirchen vorhanden. Es ist daher legitim zu fragen, was bei der Integration schiefläuft und wie der Staat härter durchgreifen kann. Interessant ist auch die Frage, warum es in einigen Kulturkreisen verbreitet ist, Messer zu tragen.

Statistiken sind geeignet, Extreme zu bedienen – also die Position, dass es so schlimm oder so gut wie noch nie um die öffentliche Sicherheit bestellt ist. Weder das eine noch das andere ist richtig: Stichwort Dunkelfeld. Die Wahrheit liegt daher eher in der Mitte. Der entscheidende Punkt aber ist: Für das Sicherheitsgefühl ist es ein Unterschied, ob ein Messer in einem Wohnzimmer gezückt wird oder in einer Einkaufsstraße. Insofern kann die Statistik den weit verbreiteten Eindruck, dass junge Männer in Auseinandersetzungen häufiger zum Messer greifen, zahlenmäßig unterfüttern.