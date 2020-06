Musiktheater im Revier inszeniert besondere Beethoven-Oper

Die Musikwelt feiert in diesem Jahr den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens. Im Dezember, dem Geburtsmonat des Komponisten, wollte auch das Musiktheater im Revier mit einer ganz besonderen Produktion an den Start gehen. Corona machte diesem Plan zwar einen Strich durch die Rechnung, aufgeben will das Opernhaus die Uraufführung von „Fidelio schweigt“ dennoch nicht. Sie soll nun am 1. Januar 2021 die Theaterwelt erfreuen.

Wie berichtet, geht das Musiktheater in der aktuellen Krisensituation mit gleich zwei Spielzeitheften an den Start. Das erste erscheint am 15. Juni und beinhaltet die zumeist klein besetzten Produktionen bis Ende des Jahres. Die Operette „Frau Luna“ wird die Saison fantasievoll-spielerisch und federleicht als Wiederaufnahme am 5. September im Großen Haus eröffnen.

Uraufführung eines besonderen "Fidelio" im MiR

Die startet gleich spektakulär. Und zwar nicht mit einer klassischen Inszenierung von Beethovens einziger Oper „Fidelio“, sondern mit einem zeitgenössischen Werk, das die Themen von „Fidelio“ unter die Lupe nimmt. Hier wird vor allem aus der Perspektive der Figur der Leonore eine Geschichte von Selbstbefreiung erzählt. Komponistin Charlotte Seither und Librettist und Regisseur Hermann Schneider präsentieren die berühmte Oper jenseits der bekannten Aufführungstradition. Intendant Michael Schulz ist stolz, dieses Werk am MiR zur Uraufführung bringen zu können: „Dieser Fidelio thematisiert vor allem den Kampf der Frauen gegen Diktatoren.“ Man darf gespannt sein auf den Gelsenkirchener Beitrag zum Beethoven-Jubiläum!

Die Erfolgsshow „Fifty Fifty Vol. 3” geht am 16. Januar in die nächste Runde. Sie sollen nun im nächsten Jahr auf die Bühne kommen. Die Premiere des Figurentheaters „Winterreise“ nach dem Liederzyklus von Franz Schubert ist für den 13. Februar geplant. Die von vielen Musikfreunden so sehnsüchtig erwartete Premiere der Puccini-Oper „Madama Butterfly“ soll die Menschen in der Regie von Gabriele Rech und unter der musikalischen Leitung von Rasmus Baumann ab 20. März erfreuen. Und die Tanzproduktion „Shoot me into the Green Screen“ ist für den 21. März geplant.

Broadway-Musical „Chicago" ab 27. Februar zu sehen

Lange geplant, soll nun auch das Broadway-Musical „Chicago“ auf die Gelsenkirchener Bühne kommen. In der Regie von Sandra Wissmann und der musikalischen Leitung von Heribert Feckler ist der beliebte Kriminaltango ab 27. Februar im Großen Haus zu sehen.

Große Oper wird mit dem Auftritt von „Otello“ ab 24. April erwartet. Die Rossini-Oper zählt zu den nur selten inszenierten Werken. Am MiR bringt sie Manuel Schmitt auf die Bühne, der zuletzt mit seiner Sicht auf die „Perlenfischer“ einen immensen Erfolg feierte. Und noch ein eher unbekanntes Werk: Die Komische Oper „Il Re Teodoro in Venezia“ von Giovanni Paisiello ist für den Juni geplant.

Zum Ausgleich erobert der sehr bekannte und beliebte „Zigeunerbaron“ von Johann Strauß ebenfalls im Juni die Bühne.

haben die Proben am Musiktheater im Revier bereits wieder begonnen. An einem alternativen Theaterfest zur Eröffnung der Spielzeit im September wird derzeit noch gefeilt.

Termine und Bestellformulare über die Internetseite des MiR

Der Vorverkauf für die Spielzeit 2020/21 startet am 15. Juni um 10 Uhr. Die Theaterkasse ist dann bis zum 26. Juni von montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet

Anfragen und Bestellungen für Abonnements sind ab sofort möglich. Terminübersichten und Bestellformulare unter www.musiktheater-im-revier.de

Der Eintritt ins Kassenfoyer (nur mit Mund-und Nasenbedeckung) erfolgt nach Aufforderung.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook