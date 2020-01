Gelsenkirchen-Schalke. Der Comedian gastiert mit „Ich hab’ nur zwei Hände“ in der voll besetzten Kaue in Gelsenkirchen. Er denkt schnell und spricht noch schneller.

Nach Gelsenkirchen kommt Hennes Bender gern – mit viel Tempo

Hennes Bender redet nicht nur viel, sondern vor allem schnell, und noch schneller. Dabei galoppiert er durch die Themen, so dass schnell klar ist: Einen roten Faden hat der nicht, kann der gar nicht haben. Aber er packt sogar noch Sentimentalität in sein Programm „Ich hab’ nur zwei Hände“ in der pickepacke-vollen Kaue, und auch eine wohldosierte, weil glaubhafte Portion Moral.

Fan Corinna reiste gar aus dem Emsland an

Weil er selbst sein Tempo kennt, kann er sich gleich zu Anfang sogar die Zeit zum Plaudern nehmen. Mit Corinna, die wohl die weiteste Anreise hat: aus Lingen im Emsland. Ein Ball, den er den Rest des Abends immer wieder aufnehmen wird. Weil er immer wieder auf das Ruhrgebiet zurückkommt. Das geht mit einem Wort, wie er klar macht. Da hat er eine anstrengende Autobahntour aus dem Süden hinter sich, steht wieder im Revier, kratzt sich sinnend am Kopf. Und der vorbeistrampelnde Radfahrer meint nur: „Waschen!“ - „Da weißt Du, Du bist wieder zu Hause.“

Hennes Bender findet seine Zielscheiben überall. Foto: Joachim Kleine-Büning / FFS

Früher, „als ich noch berühmter war“, da kannte jeder alles, belegt der Comedian, aber heute? Wenn er mit seinem geliebten Patenkind in den Elektronikladen geht und stolz die neue Deichkind-CD entdeckt, kommentiert sein Gegenüber: „Hennes, kein Mensch hört mehr CD.“ Das kann er einfach kontern und greift zur Vinyl-Schallplatte. Ätsch.

Wenn Siri oder Alexa ein Jürgen wären

Was er nicht kann, wohl stellvertretend, das ist wohl das Klarkommen mit der Gattin in den Wechseljahren. „Euer Vehemenz“, nennt er das Phänomen. Aber immerhin stecken hinter allem, was KI, künstliche Intelligenz angeht, für den 52-Jährigen schließlich Frauen. Siri und Alexa helfen ihm weiter, klaglos, „aber mit einem Mann dahinter? Der müsste ja wohl Jürgen heißen.“ Und würde antworten: „Ja, ja, gleich“ oder „Was denn noch?“, statt nach dem Fahrplan zu googeln.

Selbst für die Raucher findet Bender die kleine sprachliche Nische, und zwar in den Niederlanden. Denn statt die Warnungen „Rauchen tötet“ auf deutschen Packungen wie Panini-Bildchen zu sammeln, behandelten die Nachbarn im Königreich die Süchtel-Touris mit Humor: „Roken is dodelijk“, klingt doch gleich viel leichter, netter.

Kekse, die staubsaugerfreundlich krümeln

Gelsenkirchen Voll auffe Omme! Die „Ver-Ruhr-Deutschung“ der Asterix-Klassiker hat Hennes Bender sich vorgenommen und aus dem Pott schon den dritten Band der Comic-Reihe um den kleinen Gallier und seiner unbeugsamen Mitstreiter übersetzt: „Voll auffe Omme!“, basierend auf dem „Kampf der Häuptlinge“. Mit Gelsenkirchener Elementen wie Amphitheater und Trabrennbahn. Bisher erschienen sind bereits „Tour de Ruhr“ nach „Tour de France“ und „Zoff im Pott“ nach „Streit um Asterix“ in der Egmont-Comic-Collection.

Bender findet überall die Lücke für einen Angriff, ob bei der Herren-Kosmetik („ist auch nur Duschgel, soll aber vegan sein“) oder bei den unzähligen Sorten von Gras-Samen („sogar speziell für den Mäh-Roboter. Und wann gibt’s Kekse, die staubsaugerfreundlich krümeln?“).

Vehement und gar nicht komisch wird er beim Thema Nazis und AfD, und herzlich dann beim Dank an die Kaue und das Team, wo er sich seit langer Zeit heimisch fühlt.

Er muss auch nicht lange warten, bis das Stichwort kommt, was in die Zugabe gehört und liefert seinen „Sponge Bob“ mit quäkender Imitation. Die kriegt er sogar noch in die Nummer von Disneys Meerjungfrau Arielle mit roter Perücke, Bustier und Glanz-Robe.

Das ist großes Kino. Auch mit 1,62 Meter.