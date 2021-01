Nach Laschet-Wahl: "CDU verliert ihren konservativen Kern"

Gelsenkirchen/Essen. Mehrheitlich herrscht Zufriedenheit in der CDU über die Wahl Armin Laschets, manch Parteimitglied aber fürchtet sich angesichts des "Linksrucks".

Die Wahl Armin Laschets zum Bundesvorsitzenden der CDU sorgt dem Vernehmen nach in weiten Teilen der Gelsenkirchener CDU für Zufriedenheit. Unmittelbar nach dem Votum erklärte der hiesige CDU-Chef, Sascha Kurth, bereits auf Nachfrage: "Armin Laschet hat bewiesen, dass er gut und erfolgreich regieren kann. Er persönlich, aber auch die CDU, haben jeden Anspruch auf Kanzler- und Regierungsverantwortung."

Kritik gab es an Laschet aus Gelsenkirchen indes nicht nur von den Grünen, die dem NRW-Ministerpräsidenten mangelnde Führungsqualitäten vorwerfen, sondern mitunter auch aus Reihen der CDU-Parteibasis.

CDU-Mitglied sorgt sich um die konservativen Werte seiner Parei

Der 36-jährige Albin Lukenda etwa macht sich große Sorgen um seine CDU, "die so bedeutungslos zu werden drohe wie die SPD". Seit zehn Jahren ist der Gelsenkirchener, der jüngst nach Essen gezogen ist, Parteimitglied. Hätte er beim Bundesparteitag wählen dürfen, Lukenda hätte sich für Friedrich Merz entschieden.

"In den letzten Jahren haben wir uns massiv der SPD angenähert. Der Mindestlohn und die Mietpreisbremse wurden eingeführt, die Wehrpflicht wurde abgeschafft und die Frauenquote wird diskutiert. Die Frage ist also, wo unterscheiden wir uns ganz konkret und ganz stark von der SPD? Wenn überhaupt, dann ist es marginal", konstatiert der 36-Jährige.

Konservative Werte und die Bekenntnis zur Marktwirtschaft würden zugunsten "linker Positionen" immer weiter in den Hintergrund gerückt. "Unser konservativer, patriotischer und marktwirtschaftlicher Geist stirbt", beschreibt Lukenda seine Enttäuschung über den Kurs der CDU unter Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Der Gelsenkirchener glaubt, die Wähler-Basis der CDU wende sich ab. "Denn nicht jeder, der die AfD wählt, ist doch ein "Nazi". Die meisten sind konservative Wähler, die ihr politisches Zuhause verloren haben", so Lukenda.

Tatsächlich hat die AfD bei der letzten Bundestagswahl 2017 laut Infratest dimap der CDU mehr Wähler abgejagt als jeder anderen Partei. Dieser Trend werde sich mit Laschet fortsetzen, glaubt Lukenda: "Laschet macht einen guten Job in NRW, keine Frage. Aber er steht für den Kurs der Regierung. Was würde er anders machen als Merkel? Friedrich Merz war der einzige Kandidat, der sich klar zu den einstigen konservativen Werten der Partei bekennt und vom linken Zeitgeist abwendet. Der einzige Kandidat, der sagt, dass sich alle anderen Parteien an der CDU orientieren müssen - egal, ob in Sicherheits- oder Klimafragen. Der einzige, der sagt, dass die Welt morgen am Klima nicht untergehen wird. Er stand für einen wirtschaftsfreundlichen Kurs, der für den Arbeitsmarkt vorteilhaft gewesen wäre."

Merz, so die Meinung des 36-Jährigen, hätte konservative Wähler zurückgeholt und behalten und der CDU ein Profil gegeben, dass sich von den Parteien links von ihr abgegrenzt hätte "und der AfD das Leben schwer gemacht hätte".

Albin Lukenda kam mit seiner Familie 1991 als Flüchtling aus Kroatien nach Deutschland. Der 36-Jährige sagt, er habe sich gerade deshalb so gut integriert, "weil es klare Leitlinien und Fixpunkte in der Politik gab". Deutschland habe für wirtschaftliche Stärke und für Sicherheit gestanden und ihm gezeigt, "dass sich Leistung lohnt und dass ich selbst für mein Glück verantwortlich bin. Im Sozialismus sagt man mir das nicht."

· Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

· Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

· Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook