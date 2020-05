Navi und Schlüssel in Gelsenkirchen aus dem Auto gestohlen

Gelsenkirchen Aus einem parkenden Auto in Gelsenkirchen Obererle haben Unbekannte am Dienstag unter anderem ein Navi gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein auf dem Parkplatz Obererle abgestellter Audi war am Dienstag, 12. Mai, am späten Nachmittag Ziel eines Auto-Einbrechers. Der Unbekannte schlug zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr drei Scheiben des Autos ein und stahl daraus einen Wohnungsschlüssel, ein Navigationsgerät und einen Fahrzeugschein. Anschließend entfernte

sich der Dieb unerkannt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

1500 Diebstähle aus Autos pro Jahr in Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen wurden im letzten Jahr fast 1500 Diebstähle in und aus Kraftfahrzeugen angezeigt. Daher rät die Polizei dringend, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen. In der Regel haben es die Auto-Einbrecher besonders auf Elektronikgeräte und Wertsachen wie Kleidung oder Handtaschen mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Die Polizei warnt daher davor, durch das eigene Verhalten Anreize zu verschaffen. Wertvolles zu verstecken sei ebenfalls sinnlos, da Einbrecher diese Verstecke kennen. Vor allem gelte es, nie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise auf die eigene Anschrift plus Hausschlüssel im Auto zu lassen, um nicht auch noch einen Wohnungseinbruch zu riskieren.

