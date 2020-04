Neuer Referatsleiter will Gelsenkirchen attraktiver machen

Der 54-jährige Gelsenkirchener Tino Gäfken hat am 1. April das Referat Hochbau und Liegenschaften der Stadt übernommen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit soll in der Schaffung von neuem Schulraum liegen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt seiner Arbeit soll in der Modernisierung von Gelsenkirchens Gebäudeinfrastruktur liegen: Ende März stellte Oberbürgermeister Frank Baranowski Tino Gäfke als neuen Leiter des Referats Hochbau und Liegenschaften der Stadt vor, seinen Dienst trat der Diplom-Ingenieur für Bauwesen hat am 1. April an. Er tritt damit die Nachfolge von Lutz Kalkstein übernommen, der nun das Referat Bauordnung und Bauverwaltung leitet.

Gelsenkirchen: Mehrbedarf an Schulraum besondere Herausforderung

Schon am 1. Januar 2019 hatte Tino Gäfke als Leiter der Abteilung Hochbau bei der Stadt Gelsenkirchen angefangen. Zuvor war er Abteilungsleiter der Abteilung Bau- und Immobilienmanagement bei der Sparkasse Essen. Sein Studium absolvierte er an der Technischen Hochschule in Leipzig.

Stichwort Moderniserung und Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur: Tino Gäfke will sich - neben den vielen anstehenden Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen - auch auf Neubau- und Erweiterungsbauten konzentrieren. So stelle aktuell der Mehrbedarf an Schulraum eine besondere Herausforderung dar, heißt es seitens der Stadt. „Dazu gehört aber auch, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden Fördermittel aus den derzeit laufenden Förderprogrammen fristgerecht und vollständig abrufen und in unsere Gebäudeinfrastruktur investieren“, betont Tino Gäfke.

Gäfkes Forderung: Mehr Nachdenken über Chancen und Lösungen

Um diese Ziele erreichen zu können, sei nach seiner Einschätzung auch eine gut funktionierende Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen des Referates, aber auch referatsübergreifend notwendig. Dabei ist dem 54-Jährigen vor allem eins wichtig: Es sollen nicht immer nur die möglichen Risiken beschrieben, sondern vielmehr auch über Chancen und Lösungsmöglichkeiten nachgedacht werden.

Tino Gäfke, der seit 2004 in Gelsenkirchen lebt, erläutert weiter: „Wenn wir es dann noch schaffen, dass uns die Menschen in Gelsenkirchen als modernen und kundenorientierten Dienstleiter wahrnehmen, haben wir schon eine Menge erreicht.“

Tino Gäfke will Gelsenkirchen schöner und attraktiver machen

Einen weiteren Schwerpunkt seiner Tätigkeit will Gäfke aufbauend auf den bereits vorhandenen Strukturen auf den weiteren Ausbau und die Etablierung eines professionellen Controlling Systems für das Projekt- und Immobilienmanagement legen.

Zur Motivation, sich auf die Stelle zu bewerben sagt der neue Referatsleiter übrigens: „Ich möchte gerne meinen Beitrag leisten, dass unsere Stadt schöner und attraktiver wird.“

