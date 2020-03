Bezirksvertretung Süd Neues Kunstrasenkleinspielfelder bei der DJK in Ückendorf?

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein Kunstrasenkleinspielfeld soll es nach dem Willen der Verwaltung bei der DJK SW Gelsenkirchen-Süd geben. Bezirksvertretung Süd muss zustimmen.

Wenn die Bezirksvertretung Süd in ihrer Sitzung am Dienstag, 3. März, zustimmt, kann sich der Verein DJK Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd auf ein Kunstrasenkleinspielfeld freuen.

Auf der Sportanlage Halfmannshof in Ückendorf würden sich dann, so teilt die Stadt mit, die Trainingsbedingungen für die sieben Jugend- und drei Seniorenmannschaften des Vereins deutlich verbessern. Auch die Menschen im Quartier bekämen so mehr Möglichkeiten für Sport und Bewegung. Bislang gibt es auf der Sportanlage nur einen großen Tennenplatz.

In Horst beginnen die Arbeiten bereits in diesem Frühjahr

Mit rund 300.000 Euro werden die Kosten den Angaben zufolge voraussichtlich um etwa 100.000 Euro höher liegen, als zunächst kalkuliert. Aufgrund eines Lärmgutachtens kann das neue Spielfeld nicht am ursprünglich vorgesehenen Standort gebaut werden. Es soll nun nördlich des Tennenspielfelds seinen Platz finden. Dies erfordere laut Stadt eine Verkürzung des Hauptspielfelds und zusätzliche Erdarbeiten, was zu höheren Kosten führt. Die notwendigen zusätzlichen Mittel könnten über die Sportpauschale finanziert werden.

Auf der Sportanlage „Auf dem Schollbruch“ in Horst werden die Arbeiten an einem Kunstrasenkleinspielfeld bereits in diesem Frühjahr beginnen, teilt die Stadt mit. Hier blieben die Kosten innerhalb des kalkulierten Kostenrahmens von 200.000 Euro.