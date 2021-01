Pleiten und Erfolge: Das Wirtschaftsjahr in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Es war nicht nur wegen Corona ein schwieriges Wirtschaftsjahr. Mit Seppelfricke, Küppersbusch und Geldbach traf es Traditionsunternehmen hart.

Profiteure gab es nur wenige in diesem verflixten-Corona-Jahr. Wenn, dann im Versandhandel, bei den riesigen Online-Häusern. Vor Ort wie überall: Umsatzeinbrüche und teils nackte Existenznöte - vom Soloselbstständigen bis zum Großbetrieb, von der Veranstaltungsbranche bis zum Handel. Vielleicht hat die Corona-Situation manche Entwicklung beschleunigt. Doch für das Ende mehrerer Gelsenkirchener Traditionsbetriebe wurden die Weichen schon vor der Pandemie gestellt.

England statt Schalke: Seppelfricke trifft es im März

Die Ankündigung vom Ende kam per Post im März: Seppelfricke Armaturen in Gelsenkirchen stellt die Produktion ein. So reagieren Betriebsrat und IG Metall. Die rund 80 Mitarbeiter wurden per Schreiben darüber informiert, dass ihr Werk in Schalke, die Seppelfricke Armaturen GmbH an der Haldenstraße, Ende 2020 verlagert wird - nach Großbritannien. Für die Beschäftigten des Traditionsbetriebs, zumeist Facharbeiter und angelernte Kräfte, wurde mit dem Betriebsrat ein Sozialplan vereinbart.

Fittings, Armaturen, Rohr- und Befestigungstechnik für flüssige und gasförmige Medien wurden über 100 Jahre lang von Seppelfricke hier produziert.

"Es ist ein Unding, solch eine Entscheidung in solch einer Zeit so zu verkünden. Dazu fällt mir nix ein", kritisierte Gewerkschaftssekretär Jörn Meiners die Entscheidung. Die Belegschaft ist widerstandserprobt, doch diesmal ist die Entscheidung nicht aufzuhalten. "Die Leute sind geschockt", stellt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende fest: "Erst Kurzarbeit, dann Corona und nun diese Botschaft."

Kein Aprilscherz: Küppersbusch Großküchentechnik wird abgewickelt

Die nächste Hiobsbotschaft trifft den Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen wenig später am 1. April, wieder trifft es ein Unternehmen mit großem Namen und langer Tradition: Die Küppersbusch-Großgerätetechnik wird liquidiert. Bis zum Jahresende wird der Betrieb eingestellt. 146 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen.

Küppersbusch Großküchentechnik, die Hausgeräte-Sparte, Service und Vertrieb - allesamt Unternehmen der spanischen Teka-Gruppe unter dem Dach der Heritage B-Holding - sitzen an der Küppersbuschstraße. Der Schlingerkurs des Konzerns und wirtschaftliche Nöte prägen die Arbeitsbedingungen vor Ort seit Jahren. Nun wird die Küchentechniksparte abgewickelt, die Gastronomie, Großcaterer oder auch Kliniken mit Großküchen ausstattet. Küppersbusch Hausgeräte mit derzeit 66 Beschäftigten bleibt vor Ort. "Man hat die Situation noch gar nicht verinnerlicht und die Konsequenzen verstanden", sagt der Betriebsratsvorsitzende Bernd Hagemeier. "Erst denkt man, das ist eine Verarsche zum 1. April." War es nicht. Sondern bitterer Ernst.

Friedrich Geldbach GmbH ist nicht mehr zu retten

Flanschen und Formteile stellt die Friedrich Geldbach GmbH in Ückendorf her. 2019 wurde noch das 125-jährige Firmenjubiläum an der Bergmannstraße gefeiert. Die Feierstimmung ist längst verflogen, als die Firma im Juli Insolvenz anmeldet. Der Betrieb läuft vorerst weiter, mit reduzierter Mannschaft. „Die Mitarbeiter sind stinksauer. Die Leute zu motivieren, ist sehr, sehr schwer geworden“, sagt Fuat Kilinc, der Betriebsratsvorsitzende. Seit 38 Jahren arbeitet er für Geldbach. 25 Kollegen sind freigestellt, knapp 40 arbeiten.

„Die Beschäftigten wollen nicht sang- und klanglos vom Hof gehen“, betont Gewerkschaftssekretär Ralf Goller. Doch Belegschaft, Insolvenzverwalter und vor allem die italienische Eigentümerfamilie Farina finden in den folgenden Wochen keinen Weg aus der Krise. Seit 2015 hat Friedrich Geldbach rund elf Millionen Euro Verlust gemacht, „derzeit sind es rund 200.000 Euro im Monat“, rechnet Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Klaus Siemon vor. Am Ende heißt es auch hier:

Sie stehen 2020 für Expansion: Stölting und Fischbach

Für Expansionsnachrichten sorgte einmal mehr die Stölting-Gruppe: Das Unternehmen, spezialisiert auf Reinigungs-, Sicherheits-, Personal- und Servicedienste, setzt seinen nationalen Wachstumskurs auch im Corona-Jahr unbeirrt fort. Im Hafengebiet Graf Bismarck soll an der Johannes-Rau-Allee nah der 2018 bezogenen Firmen-Zentrale ein weiterer Neubaukomplex hochgezogen werden – der dritte innerhalb von wenigen Jahren. Den alten Firmensitz in Erle an der Willy-Brandt-Allee will Anfang 2021 die Fischbach-Holding beziehen. Sie ist spezialisiert auf die Sanierung, Modernisierung, Revitalisierung und Entwicklung von Bestandsbauten.

Im Hafen will Stölting erneut „im zweistelligen Millionenbereich“ in einen investieren. Die Fischbach Holding GmbH wird derweil alle elf Unternehmen der Holding unter einem Dach zusammen ziehen. Rund 250 Beschäftigte werden in und von Erle aus arbeiten, 30 bis 50 neue Arbeitsplätze, so die optimistische Prognose, sollen neu entstehen. Fischbach, in fünfter Generation von Danny Fischbach als geschäftsführendem Gesellschafter und Geschäftsführer Lukas Heise geführt, setzt auf Synergieeffekte. „Die Nähe wird beiden Unternehmen in ihrer Entwicklung helfen“, glaubt Heise. „Wir sind hemdsärmelig unterwegs, ihr seid es auch, das passt“, findet Dominik Mosbacher, Geschäftsführer der Stölting Service Group Anfang Oktober bei der Vorstellung der Pläne.

Corona-Deal: Das Maskenlager an der Magedburger Straße

Und noch ein Wirtschaftskapitel hat die Stölting-Gruppe 2020 geschrieben und gezeigt, dass die Pandemie auch ganz neue Geschäftsfelder eröffnet: In Schalke entstand an der Magdeburger Straße, dem früheren Standort der Schalker Eisenhütte, ein . Ein Millionenprojekt. Rund 75 Millionen Mund-Nase-Schutzmasken wurden eingelagert, davon allein 50 Millionen Stück für den Bund. 9500 Quadratmeter Fläche hat Stölting gemietet – und mit abertausenden Paletten und zigtausenden Kartons gefüllt. „Über 400 Lkw-Ladungen haben wir hier abgewickelt“, sagt Geschäftsführer Dominik Mosbacher. Insgesamt sind im Juni schon knapp "100 Millionen Schutzmasken über unserer Vertragspartner gehandelt worden. Mittlerweile ist das Lager laut Stölting bereits wieder leer.

Millioneninvestitionen: Großbaustellen im Gelsenkirchener Hafen

Der Stadthafen Gelsenkirchen ist 2020 ein Hotspot für die Bauwirtschaft: BP und Trans-Tank rüsten massiv ihr Tanklager als Logistik-Drehkreuz auf, Müller’s Mühle erweitert den Mühlenbetrieb mit einem Neubau, Gelsen-Log errichtet einen neuen Verwaltungsbau samt neuem Lokschuppen und Werkstatt. Arsol Aromatics an der Uferstraße baut ein Tanklager samt Lkw-Ladestation. Invest hier: 8,5 Millionen Euro. Die Stadtwerke-Tochter Gelsen-Log, zuständig für Verkehre und Logistik im Hafen, Der Einzug mit dann 30 Mitarbeitern ist in der ersten Jahreshälfte 2021 geplant.

Ein zweites Werk im Werk baut Müller’s Mühle aktuell auf. Neben dem bisherigen Mühlenstandort wird für rund 15 Millionen Euro eine neue Schälmühle hochgezogen, speziell für Hülsenfrüchte. Die Kapazität des neuen Werks gibt das Unternehmen mit gut 14.000 Tonnen an.

Bereits seit 2019 laufen die Arbeiten im Tanklager. Drei neue Großtanks mit jeweils 15.000 Kubikmetern Fassungsvermögen werden derzeit errichtet.

BP investiert rund 45 Millionen Euro am Rhein-Herne-Kanal. Mit technischer Unterstützung durch Evonik und weitere Partner wird bis 2022 auch eine neue Kesselwagenverladung für Kraftstoffe sowie den Flugzeugtreibstoff Kerosin gebaut.

Gesundes Wachstum: Medicos baut Rehazentrum an der Arena aus

hat Richtfest gefeiert: Vier Monate nach der Grundsteinlegung ist der Rohbau für das Haus II des Gesundheits- und Rehazentrums abgeschlossen. Mit dem zweiten Gebäude im Schlagschatten der Veltins-Arena erweitert Medicos seine Kapazitäten trotz der Corona-Krise und will die drei Säulen Bildung, Gesundheit und Sport unter einem Dach vereinen. Das Bauprojekt hat ein Investitionsvolumen von 14 Millionen Euro. Anfang 2021 sollen in dem viergeschossigen Erweiterungsbau Patienten aus dem In- und Ausland behandelt werden.

Bilanz und Prognose: So schätzt der IHK-Präsident die Lage

Trotz Corona: Die IHK Nord Westfalen blickt mit „verhaltener, aber begründeter Zuversicht“ ins neue Jahr. „Für den Start der Wirtschaft in 2021 ist entscheidend, wann wir den zweiten Lockdown beenden und ob wir einen weiteren vermeiden können“, betont IHK-Präsident Benedikt Hüffer. „Die konjunkturelle Erholung hatte bereits Fahrt aufgenommen und ist durch die zweite Infektionswelle unterbrochen worden“, begründet Hüffer seine Hoffnung auf die Fortsetzung dieser Entwicklung. Je nach Verlauf der Pandemie erwartet er schon im Frühjahr eine deutliche konjunkturelle Belebung. Vor allem die Aussichten der regionalen Industrie hätten sich weiter verbessert. Die steigende Nachfrage insbesondere aus China, die berechtigte Hoffnung auf Entspannung in den Handelskonflikten mit den USA und aktuell das Handelsabkommen mit Großbritannien hätten die Stimmung im produzierenden Gewerbe aufgehellt.

Dass hiesige Unternehmen recht gut durch die Krise kämen, hätte sich laut IHK bereits an den Industriezahlen für die ersten drei Quartale 2020 gezeigt. Danach war der Gesamtumsatz der Betriebe im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region deutlich weniger stark gesunken als im Landes- und Bundesdurchschnitt. Auch der Rückgang der Beschäftigtenzahlen war schwächer. Da die industrielle Produktion im zweiten Lockdown auch dank intakter Lieferketten weitgehend stabil laufe, geht die IHK davon aus, dass sich der Aufholprozess zumindest in diesem Bereich der Wirtschaft auch im vierten Quartal fortgesetzt hat. „Ähnlich wie nach der Finanzkrise könnte die Industrie damit der Motor für den Aufschwung werden", hofft Hüffer.

