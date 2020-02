Gelsenkirchen. Die Polizei sucht einen Ladendieb, der in Gelsenkirchen eine Lautsprecherbox gestohlen hat. Wer erkennt den Mann auf dem Fahndungsfoto?

Polizei Gelsenkirchen braucht Hilfe bei Suche nach Ladendieb

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen tatverdächtigen Ladendieb. Der Unbekannte steht den Angaben zufolge im Verdacht, am 7. November 2019 gegen 16.55 Uhr in einem Elektronik-Fachmarkt an der Bahnhofstraße in der Gelsenkirchener City eine Lautsprecherbox gestohlen zu haben.

Laut Polizei Gelsenkirchen sind alle anderen Ermittlungsansätze ausgeschöpft. Deshalb hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder freigegeben. Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0209 365-8112 oder -8240 zu melden.

Hier finden Sie die Fotos des mutmaßlichen Ladendiebs

Die Fotos des Unbekannten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem Link http://url.nrw/4wW zu finden.

