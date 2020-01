Gelsenkirchen-Rotthausen. Ein Mann soll im Flur eines Mehrfamilienhauses in Gelsenkirchen einen Kinderwagen angezündet haben. Die Polizei fahndet nach ihm, sucht Zeugen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen: Brandstifter nach Zeugenhinweisen verhaftet

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera hatte die Polizei Gelsenkirchen einen tatverdächtigen Brandstifter gesucht.

Der Unbekannte stand im Verdacht, am 31. Dezember 2019 gegen 2.40 Uhr im Flur eines Mehrfamilienhauses an der Schonnebecker Straße in Rotthausen einen Kinderwagen angezündet zu haben.

Inzwischen konnte die Polizei den Gesuchten, einen 32-jährigen Gelsenkirchener, ausfindig machen. Zeugen hatten sich nach Veröffentlichung der Bilder bei den Ermittlern gemeldet. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft für den 32-Jährigen an. Seitdem sitzt der Gelsenkirchener in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.