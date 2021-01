Polizei Gelsenkirchen: Nur etwa 100 Einsätze an Silvester

Maske statt Böller: So sauber war es in der Gelsenkirchener Innenstadt am Neujahrstag wohl noch nie. Ungewohnt ruhig war es auch für die Polizei.

Gelsenkirchen An manch einer Sommernacht war mehr los als an Silvester. Dennoch gab es für die Polizei Gelsenkirchen einiges zu tun. Der Überblick.

Geradezu positiv überrascht zeigt sich die Polizei Gelsenkirchen vom Verhalten der Stadtbevölkerung an Silvester: Zwischen Silvesterabend (18 Uhr) und Neujahrsmorgen (6 Uhr) habe es lediglich etwas über 100 Einsätze gegeben. "In einem normalen Nacht sind es schon mal über 130", sagte Hauptkommissar Karl-Heinz Jerzynka von der Leitstelle. "Es war weniger los als in so mancher Sommernacht."

Sechs Gelsenkirchener verbrachten die Neujahrsnacht im Gewahrsam, einer davon mit Haftbefehl. Dazu wurde ein Führerschein nach einer Fahrt unter Alkoholeinfluss sichergestellt. Sechsmal wurden nach Verkehrsdelikten Anzeigen geschrieben. Etwa zehn Mal seien zudem Beamte wegen Vorfällen mit Körperverletzung gerufen worden, wobei fünf Strafanzeigen fällig wurden.

Keine großen Zusammenkünfte auf Gelsenkirchens Straßen

"Meist gingen die Einsätze aber glimpflich aus und die Beteiligten hatten sich beim Eintreffen bereits wieder getrennt", heißt es von der Polizei. Bei einem eskalierten Vater-Sohn-Streit wurde eine Beamte durch einen Tritt leicht verletzt. Angriffe auf Polizisten wie in anderen Ruhrgebietsstädten habe es darüber hinaus aber nicht gegeben.

Auch die Corona-Regeln seien weitestgehend eingehalten worden. "Es wurde keine große Feier aufgelöst", sagte Jerzynka. Größere Zusammenkünfte auf den Plätzen und Straßen seien für Polizei und Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) kein Problem gewesen. Man habe vereinzelt Hinweise auf eine größere Gruppe von Jugendlichen erhalten, die durch die Straßen gezogen sein sollen. Aber als man die Lage kontrollieren wollte, hätten sich die Gruppen aber bereits wieder zerstreut.

Auch die Stadt bestätigt auf Nachfrage, dass der KOD keine Verstöße gegen das pandemiebedingte Ansammlungsverbot feststellen musste. Wie Stadtsprecher Jan-Peter Totzek mitteilte, gab es in der Nacht lediglich einen Hinweis auf eine größere Silvester-Party. Dieser habe sich dann aber nicht bestätigt. Auch an beliebten Orten wie der Halde Rungenberg habe es keine Versammlungen gegeben. "Es war ein wirklich ruhiger Abend."

Kein Einsatz wegen verbotener Pyrotechnik

Dazu hat es laut Kommissar Jerzynka "keinen einzigen Einsatz gegeben, der mit verbotener Pyrotechnik zusammenhängt." Gleiches ist von der Gelsenkirchener Feuerwehr zu hören, die zu keinem einzigen Böller-Einsatz an Silvester ausrücken musste.

Zwar seien vereinzelt auch nicht zugelassene Böller gezündet worden und auch mal in einem Briefkasten gelandet. "Diese Problematik haben wir aber bereits seit drei bis vier Wochen", sagt der Hauptkommissar. Immer wieder sei in den vergangenen Tagen versucht worden, Fahrticket- oder Zigarettenautomaten mit Pyrotechnik anzuzünden, immer wieder seien Gruppen "in provokanter Absicht mit Böllern auf der Bahnhofstraße aufgetaucht."

Polizei dankt Gelsenkirchener für Disziplin

Eine Zunahme solcher Vorfälle oder größere Beschädigungen habe es an Silvester aber nicht gegeben. Insgesamt drei Schreckschusswaffen wurden in der Nacht sichergestellt, die offenbar als Ersatz für die ausgefallene Böllerei dienen sollten.

Insgesamt, so die Polizei, habe die Bevölkerung die Umstände dieser besonderen Zeit also verstanden und diszipliniert gefeiert. "Wir danken den Bürgern der Stadt für einen aus polizeilicher Sicht vergleichsweise ruhigen Verlauf der Feiern!"

