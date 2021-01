Polizei stoppt jungen Gelsenkirchener nach Verfolgungsjagd

Gelsenkirchen-Feldmark. 24-jähriger Gelsenkirchener liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei: Er hatte keinen Führerschein und war berauscht unterwegs.

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen, 6. Januar, einen Gelsenkirchener in Gewahrsam genommen, der sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte - indem er zuvor mit seinem Wagen geflohen war.

Nach der Verkehrskontrolle liefert sich ein Gelsenkirchener Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Gegen 3.45 Uhr sollte der Sprinter während einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Feldmark angehalten werden. Der 24-jährige Fahrer ignorierte aber Signale der Beamten und setzte seine Fahrt einfach fort. Dabei missachtete der Gelsenkirchener mehrfach die Verkehrsregeln. In der Altstadt stieß der Wagen an der Robert-Koch-Straße schließlich frontal gegen zwei Absperrpoller.

Die Polizeibeamten forderten den Fahrer daraufhin auf, sein Fahrzeug zu verlassen. Doch der 24-Jährige reagierte nicht, die Polizei musste die Scheibe des Transporters aufschlagen. Nach dem Öffnen der Wagentür ließ sich der 24-Jährige allerdings dann widerstandslos festnehmen.

Der Polizei gegenüber gab der Gelsenkirchener an, dass er keinen gültigen Führerschein besitzt und zuvor Betäubungsmittel zu sich genommen habe. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen mit zur Wache. Später konnte der Gelsenkirchener das Gewahrsam wieder verlassen.

