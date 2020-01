Vor dem Auftritt am Freitag, 24. Januar, in der „Werkstatt“ in Gelsenkirchen-Buer erzählt die Sängerin Viviane im Interview von ihrer Musik.

Portugiesische Sängerin gastiert am Freitag in Gelsenkirchen

In den 1990ern war sie mit der von ihr und ihrem Mann gegründeten Pop-/Rockband „Entre Aspas“ in Portugal ein echter Star und sang vor Tausenden von Fans. Dann kam der selbst gewählte Schnitt und es begann ihre inzwischen ebenfalls schon langjährige Solokarriere, mit veränderter Musik. In Deutschland gab sie bislang erst ein Konzert, das zweite aber bald, am Freitag, 24. Januar, in der „Werkstatt“ in Buer – und das in einem intimen Ambiente, nur im Duo mit ihrem Mann Tó Viegas an der portugiesischen und akustischen Gitarre. Mit der in Frankreich geborenen und bis zu den Teenagerjahren dort aufgewachsenen portugiesischen Sängerin und Flötistin Viviane sprach Christoph Giese.

Bevorzugt den intimen Rahmen von Club-Auftritten: die portugiesische Sängerin Viviane. Foto: Veranstalter

Sie hatten eine sehr erfolgreiche Karriere als Popsängerin. Warum dann die Veränderung?

Viviane: Unsere Band gab es zwölf Jahre, wir hatten einen Plattenvertrag mit dem großen Plattenlabel BMG. Aber letztendlich wollte ich andere, akustische Sounds und andere Melodien für meine Stimme ausprobieren. Ich wollte Fado in meine Musik einbauen, aber dennoch keine klassische Fadosängerin sein.

Wie würden sie denn selbst ihre aktuelle Musik beschreiben?

Als mediterranen Fado. Weil es eine Fusion ist aus Fado, französischem Chanson, Tango und Jazz. Meine letzte Platte habe ich allerdings ausschließlich Édith Piaf und ihren Liedern gewidmet, weil ich einfach ihre Stimme liebe. Und weil diese Lieder so unsterblich sind, voller Liebe, Passion und Tragödie. Sie transportieren uns wunderbar in das glamouröse Paris der Nachkriegszeit.

Singen sie in Gelsenkirchen dann also sowohl ihren mediterranen Fado als auch etwas von Piaf?

Ja, ich möchte dem Publikum gerne diese beiden musikalischen Seiten von mir zeigen.

Apropos Gelsenkirchen: Hatten Sie denn schon mal von unserer Stadt gehört?

Aber klar doch! Vor allem wegen Fußball und dem wichtigen Club Schalke 04. Mein Sohn daheim ist ein Riesen-Fußballfan.





Und wie finden Sie es in Buer in einer kleinen Kunstgalerie aufzutreten?

Optimal finde ich das. Ich bin schon mehrfach in Galerien aufgetreten und es ist jedes Mal sehr interessant für mich, weil die Nähe zum Publikum einfach da ist. Und ich mag dieses intime Ambiente beim Singen.