Rad-Räuber entreißt Senior (70) das Handy

Gelsenkirchen-Ückendorf Ein Rad-Räuber hat einem Senior (70) in Gelsenkirchen das Handy entrissen und ist geflüchtet. Jetzt sucht die Gelsenkirchener Polizei Zeugen.

Ein Rad-Räuber hat im Vorbeifahren einem Senior das Handy entrissen und ist geflüchtet. Jetzt sucht die Gelsenkirchener Polizei Zeugen, die Beschreibung des Täters ist wegen des blitzschnellen Beutezuges eher dürftig.

Dem Polizeibericht nach ereignete sich der Raubzug am Dienstag, 2. Juni, auf einem Discounter-Parkplatz an der Dessauerstraße im Stadtteil Ückendorf. Der 70-jährige Gelsenkirchener stand dort gegen 11.30 Uhr an seinem Pkw und wollte telefonieren. Plötzlich näherte sich ein Radfahrer an. Der Unbekannte riss dem Senior das Handy aus der Hand und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 70-Jährige blieb bei dem Zugriff unverletzt.

Der Räuber kann laut Polizei nur vage beschrieben werden: Er ist 20 bis 25 Jahre alt, trug eine kurze Hose und einen Mundschutz.

Hinweise zur Tat und zum Flüchtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.

