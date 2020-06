Retrospektive für den Gelsenkirchener Bildhauer Bernd Mauß

Dicht an dicht stehen sie nebeneinander in hohen, weißen Regalen. Rund hundert steinerne Skulpturen, klein- und großformatig, mal rau, mal poliert, laden den Betrachter ein in den neuen, prall gefüllten Ausstellungsraum in der Kunststation Rhein-Elbe. Hier zeigt Malerin Marion Mauß rund 100 Objekte aus dem Nachlass ihres vor gut einem Jahr verstorbenen Lebens- und Künstlerpartners Bernd Mauß (1943-2019).

Ölmalerei, reduzierte Zeichnungen und Speckstein-Skulpturen

Die Schau dokumentiert in einer Art Retrospektive das umfangreiche Schaffen des Bildhauers, zeigt ganz frühe, noch impressionistische Ölmalerei, auf wenige Linien reduzierte Zeichnungen und vor allem jede Menge Speckstein-Skulpturen. Marion Mauß war es ein großes Bedürfnis, das Werk ihres Mannes in einer umfassenden Ausstellung zu präsentieren. „Das Interesse an seinen Arbeiten ist weiterhin groß“, freut sie sich. Gleich neben dem Ausstellungsraum lädt zudem die ehemalige Bildhauer-Werkstatt zum Besuch ein. In dieser Arbeitsatmosphäre sind weitere über hundert Arbeiten platziert.

Die reduzierten Objekte, nackte, menschliche Torsi zumeist, strahlen eine große Klarheit, Kraft und Ruhe aus, erzählen aber auch von der Verletzlichkeit und Vergänglichkeit des Menschen. Durch das Fragmentarische geht den Figuren das Individuelle verloren, stattdessen erinnern sie an Überlieferungen aus der Antike. Manche Form und Struktur des Steins wirkt gar vegetativ, wächst in den Raum hinein. Kleinere Objekte hängen, auf ruppige Eisenplatten fixiert, an den Wänden. Mit der Einrichtung der Ausstellung bekam auch Marion Mauß noch einmal eine ganz neue Beziehung zum bildhauerischen Werk: „Ich hatte ja wirklich jede Arbeit noch einmal in den Händen, musste den passenden Platz dafür finden.“

Im Dialog mit der Malerei von Marion Mauß

In der lichtdurchfluteten, einstigen Zechenhalle an der Leithestraße 111c treten weitere Arbeiten von Bernd Mauß in den direkten Dialog mit der Malerei von Marion Mauß. In diesem Industrieambiente absolviert die 74-Jährige inzwischen auch wieder kleine Workshops und Malkurse: „Alles unter Einbehaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.“ Ihr eigenes Schaffen widmet sie nach einer langen Phase von Streifenbildern („Auch die ist noch nicht abgeschlossen“) derzeit vor allem großformatigen Porträts, die eine raue, verkrustete Oberfläche auszeichnet. Die bis zu zwei Mal zwei Meter großen Gesichter blicken den Betrachter ernst und streng, melancholisch und nachdenklich an.

Zudem arbeitet die Künstlerin an einem Katalog samt Werkverzeichnis über Bernd Mauß, bereitet die kommende Ausstellung im Domizil des Gelsenkirchener Künstlerbundes vor und die nächste Aktion der Galeriemeile „Licht an!“ für den ersten Advent.

