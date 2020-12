"Russische Troika" mit der Neuen Philharmonie Westfalen

Gelsenkirchen. Die Neue Philharmonie Westfalen hat Live-Konzerte aus 2019 mitgeschnitten. Auf CD ist die "Russische Troika" nun auch daheim zu genießen.

Wann die Neue Philharmonie Westfalen in Pandemie-Zeiten endlich wieder live auf der darf, das steht derzeit noch in den Sternen. Wer darauf aber nicht warten mag, der kann sich ab sofort das Landesorchester ins Wohnzimmer holen – per CD. Die neue Scheibe, die die NPW nach sehr langer Pause mal wieder auf den Markt gebracht hat, steht für hohe musikalische Qualität und für rhythmische Leichtigkeit in schweren Zeiten.

Live-Mitschnitte von Konzerten in 2019

Zum ersten Mal legt das Orchester zudem eine CD unter der Leitung seines Generalmusikdirektors Rasmus Baumann vor. Er wählte dafür fröhliche, folkloristische und frische Kompositionen russischer Notensetzer unter dem Titel „Russische Troika“. Wenn Abonnenten das Programm bekannt vorkommt: Die CD vereint Live-Mitschnitte aus zwei Konzerten im Jahre 2019. Aufgenommen wurden sie im Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen, sie erklangen aber auch im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier.

Orchester lädt märchenhaft zur musikalischen Reise in Tausendundeine Nacht ein

Die Kraft und der dynamische Schwung, aber auch die zauberhafte Poesie, die das Orchester dem Klang verleiht, passen perfekt in diese Zeit. Auf dem Programm steht Mili Balakirevs (1837-1910) eher weniger bekannte, kurze Ouvertüre über drei russische Themen, frisch, flott, aber auch melancholisch-sinnlich mit dem Sound einer fernen Balaleika. Es folgt Alexander Borodins (1833-1887) prächtige, üppige, fast halbstündige Sinfonie Nr. 2 h-moll. Die Neue Philharmonie gibt dem Pathos dynamisch eine tänzerisch-dichte Anmutung in kräftig-strahlenden Farben.

Musikalische Reise in Tausendundeine Nacht

Und mit Nikolai Rimsky-Korsakows (1844-1908) populärer, sinfonischer Dichtung Scheherazade op. 35 geht es dann noch auf eine musikalisch raffinierte Reise in Tausendundeine Nacht. Ein Märchen voller Gesang, Tanz und Geheimnissen. Eine CD, die sich lohnt, um

Die CD kostet 15 Euro und kann über die Neue Philharmonie Westfalen bestellt werden. Zum Preis kommen zwei Euro Verpackungs- und Portokosten. Bestellt werden kann sie per Mail an: sekretariat@neue-philharmonie-westfalen.de Die Rechnung kommt dann mit der Scheibe.