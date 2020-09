Schauspiel-Gruppe sucht neue Gelsenkirchener Musical-Talente

Die "Off Broadway Players" führen regelmäßig Musicals mit Nachwuchs-Mimen auf, etwa 2019 Charles Dickens "Weihnachtsgeschichte". Nun suchen die Akteure Nachwuchs-Mimen in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Die "Off Broadway Players" bitten am 12. September zum Casting. Offen sind auch noch Besetzungen für das Stück "Der Zauberer von Oz".

Wer sein Talent als Sänger und Schauspieler beweisen möchte, kann sich beim Musical-Casting-Termin der "Off Broadway Players" am Samstag, 12. September, 11 bis 17 Uhr, versuchen. Gesucht werden zwei männliche Darsteller für die Hauptrolle von "Aladin" sowie Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren, die gerne bei dem Musical „Der Zauberer von Oz“ mitspielen möchten. Willkommen sind sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene.

Vorerfahrungen als Sänger und Schauspieler sind keine Voraussetzung für eine Bewerbung beim Casting. Mitbringen sollten Interessierte jedoch Leidenschaft für Musik und Schauspielerei sowie die Bereitschaft, Texte zu lernen, im Team zu arbeiten und vor Publikum aufzutreten.

Gelsenkirchener "Off Broadway Players" machen generationenübergreifendes Theater

Anmeldungen für das Casting im Büro der Produktionsfirma „Quest Media & Entertainmen Services“ am Ahlmannshof 50 a sind telefonisch (0176 / 32 11 01 49) oder über per Mail (info@quest-media.de) bei Produzentin Frau Cirsten Piduhn möglich. Den Bewerbern werden dann per Email der Bewerbungsbogen, eine Datenschutzvereinbarung und Textauszüge zum Vorsprechen als Vorbereitung für das Casting am 12. September zugeschickt.

Die „Off Broadway Players“ sind ein generationsübergreifendes Theater- und Musical-Team, in dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von sechs bis 60 Jahren gemeinsam auf der Bühne stehen.