Schwer verletzt: Radlerin prallt auf Straßenbahn

Gelsenkirchen-Feldmark Eine Radlerin aus Gelsenkirchen ist mit einer Straßenbahn kollidiert. Die 57-jährige Frau wurde schwer verletzt.

Eine 57-jährige Radfahrerin aus Gelsenkirchen hat sich am Mittwoch, 27. Januar, bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen.

Radlerin prallt mit fahrender Straßenbahn in Gelsenkirchen zusammen

Die Gelsenkirchenerin kollidierte nach Angaben der Polizei am Mittwoch um 7.45 Uhr an einem Fußgängerüberweg an der Nienhausenstraße im Stadtteil Feldmark mit einer fahrenden Straßenbahn. Die Radlerin stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Gelsenkirchenerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

