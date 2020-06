Schwerer Unfall in Gelsenkirchen-Heßler nach Spurwechsel

Schwer verletzt musste der Opelfahrer nach dem Zusammenprall in Gelsenkirchen-Heßler in eine Klinik eingeliefert werden.

Gelsenkirchen-Heßler Zu einem schweren Unfall mit einem Schwerverletzten kam es am Dienstagnachmittag in Gelsenkirchen-Heßler. Es begann mit einem Spurwechsel.

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 2. Juni, im Kreuzungsbereich Grothusstraße/Am Schlachthof/Fleischerstraße in Heßler ereignete. Ein 19-jähriger Honda-Fahrer war zu der Zeit auf dem linken Fahrstreifen der Grothusstraße in Richtung Horst unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel stieß der junge Herner mit dem Opel eines 27-Jährigen zusammen. Der befand sich auf dem rechten Fahrstreifen der Grothusstraße in gleicher Fahrtrichtung.

Gegen Fußgängerampel geprallt

Nach dem Zusammenstoß kam der Astra von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Fußgängerampel sowie gegen ein Straßenschild und kam dann auf einem Gehweg zum Stehen. Der Honda-Civic des Gladbeckers landete auf einem Grünstreifen. Der Opel-Fahrer und seine Mitfahrerin wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige muss sich dort stationär behandeln lassen, seine 20-jährige Beifahrerin konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beide Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab.

