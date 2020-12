Nicht verboten - aber in diesem Jahr nicht erwünscht: Polizei, Feuerwehr und Stadt Gelsenkirchen appellieren eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger, aufs Böllern zu verzichten.

Silvester Silvester in Gelsenkirchen: Was erlaubt ist - und was nicht

Gelsenkirchen Silvester in Zeiten von Corona: Es wird ein anderes Fest als sonst. Wir erklären, was zum Jahreswechsel in Gelsenkirchen erlaubt ist.

Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge und Polizeipräsidentin Britta Zur haben sich kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal mit einem eindringlichen Appell an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt gewandt. "Bleiben Sie Silvester zuhause, verzichten Sie auf große Partys - und bitte verzichten Sie im Interesse aller Bürger darauf, Feuerwerk zu zünden", sagte die Polizeipräsidentin in einem kurzen Video, das auf der Homepage der Stadt zu sehen ist.

Dieser Jahreswechsel wird sich deutlich von früheren Silvesterabenden unterscheiden - wegen der Corona-Pandemie sind viele Dinge nicht erlaubt, die normalerweise selbstverständlich sind. Was darf man in Gelsenkirchen tun - und was nicht? Hier ein Überblick.

Kontaktbeschränkungen gelten auch und gerade an Silvester

Über die Weihnachtsfeiertage wurden die Kontaktbeschränkungen etwas gelockert, das gilt aber nicht für den Jahreswechsel. Das heißt: Es dürfen sich maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Größere Feiern sind auch in den eigenen vier Wänden nicht erlaubt.

"Wir werden und dürfen nicht einfach ohne Anlass vor der Tür stehen und kontrollieren, ob das auch eingehalten wird", erläutert Polizeisprecher Christoph Grauwinkel. "Aber sollten wir beispielsweise wegen einer Ruhestörung gerufen werden, werden wir natürlich auch darauf achten, dass die Coronaregeln eingehalten werden." Wer sich nicht daran hält, für den kann es teuer werden: Der Veranstalter eine Party wird mit 500 Euro zur Kasse gebeten, jeder Teilnehmer mit 250 Euro. "Im Wiederholungsfall wird es sogar noch teurer", sagt Stadtsprecher Jan Totzek.

Das Böllern ist in diesem Jahr stark eingeschränkt

Der Verkauf von Feuerwerk ist in diesem Jahr verboten. Wer noch Böller vom letzten Jahr im Keller hat, darf sie theoretisch zünden, auch auf der Straße. Vertreter von Feuerwehr, Polizei und Stadt bitten alle Bürgerinnen und Bürger allerdings dringend, in diesem Jahr aufs Feuerwerk zu verzichten. "Die Krankenhäuser haben in diesem Jahr schon genug zu tun", sagt Feuerwehr-Sprecher Carsten Jost, "Verletzungen durch Feuerwehrkörper würden unnötig Arbeit bereiten." Er appelliert an die Bürger: "Seid vernünftig!"

Auch der Rat der Stadt hatte im , in der die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert werden, das Böllern in diesem Jahr zu unterlassen.

Mit diesen Strafen müssen Bürgerinnen und Bürger rechnen

Wer dennoch nicht auf sein Feuerwerk verzichten will, muss sich beim Böllern auf der Straße an die Coronaschutzverordnung halten: Es dürfen sich nicht mehr als fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten versammeln, der Abstand muss gewahrt bleiben. Wer sich nicht daran hält und erwischt wird, ist ebenfalls mit mindestens 250 Euro dabei - das gilt für jeden Teilnehmer einer solchen Gruppe.

Diese Regeln gelten für private Feuerwerke, ganz verboten sind öffentliche Feuerwerke: Wer ein solches veranstaltet, wird mit 2500 Euro bestraft.

Das erwarten Polizei, Feuerwehr und Kommunaler Ordnungsdienst an Silvester

Sowohl Polizei als auch Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) werden in der Nacht von Silvester auf Neujahr in der Stadt präsent sein. "KOD-Mitarbeiter sind unterwegs", bestätigte Stadtsprecher Jan Totzek. Die Polizei werde in der gleichen Stärke wie an sonstigen Silvesterabenden Dienst tun, versichert Sprecher Christoph Grauwinkel, das gelte auch für die Feuerwehr, bestätigte Carsten Jost.