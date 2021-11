So niedlich sind die Löwen-Kinder im Zoom Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Herzerwärmende Bild aus der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen: Der Zoo hat zum ersten Mal seine drei Löwen-Babys der Öffentlichkeit präsentiert.

Zur Welt gekommen sind die drei Löwenkinder schon am 8. Oktober - doch erst am Montag präsentierte der Gelsenkirchener Zoo seinen Löwennachwuchs der Öffentlichkeit. Die gut fünf Wochen alten und etwa vier Kilogramm schweren Mini-Raubkatzen dürfen unter der Aufsicht von Löwen-Mama Fiona nach Wochen in der Wurfbox nun ihr Gehege in der Afrika-Erlebniswelt des Zoos erkunden.

Bei den drei Löwenbabys handelt es sich um Weibchen. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Beim ersten Pressetermin waren die neugierigen Mini-Raubkatzen alles andere als kamerascheu. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Die Tierpfleger gaben den Dreien die Namen Jamila, Malaika und Kumani. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Alle Namen stammen vom Kontinent Afrika. Foto: Ina FASSBENDER / AFP

Jamila bedeutet „Die Schöne“. Sie hatte nach der Geburt auffällig weißes Fell, das nach und nach dunkler wird. Foto: Ina FASSBENDER / AFP

Malaika heißt „Engel oder Guter Geist“, da die Löwin sich bei den Tierpflegerinnen und Tierpflegern sehr entspannt und ruhig verhält. Foto: Ina FASSBENDER / AFP

Mit Kumani („Das Schicksal“) schließlich wollte das Tierpflegerteam ausdrücken, wie sehr es sich über die Geburt der Jungtiere freut. Foto: Ina FASSBENDER / AFP

Ihr Geburtsgewicht von durchschnittlich 1,3 kg haben die Löwendrillinge mittlerweile mehr als verdreifacht. Foto: Ina FASSBENDER / AFP

Ein paar Wochen werden sie noch gesäugt. Löwenmutter Fiona kümmert sich vorbildlich und sehr gelassen um ihre Jungen. Foto: Ina FASSBENDER / AFP

Da die Löwen eigenständig entscheiden können, ob sie sich im vorderen oder hinteren Bereich des Geheges aufhalten, kann es sein, dass die Jungtiere für Besucher nicht immer zu sehen sind. Foto: Ina FASSBENDER / AFP

Wie lange das Trio in der Zoom-Erlebniswelt bleiben wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Foto: Ina FASSBENDER / AFP

Obwohl sie noch gesäugt werden, nehmen die Löwenkinder auch schon feste Nahrung zu sich - wie Rindfleisch. Foto: Ina FASSBENDER / AFP

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen