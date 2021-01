St. Barbara fürchtet Spendeneinbruch durch Sternsinger-Stopp

Anfang 2019 waren die Sternsinger noch unterwegs: Paul, Charlotte und Charlotte (v.l.) von der St.-Urbanus-Gemeinde in Gelsenkirchen-Buer zogen von Tür zu Tür, um den Segen Gottes zu bringen und Geld für bedürftige Kinder zu sammeln. 2020 ist das wegen Corona nicht mehr möglich.

Gelsenkirchen-Erle. Gelsenkirchener Gemeinde unterstützt christliche Schule in Nazareth. Die ist auf Spenden für die Beschulung armer Kinder angewiesen.

"Wir kommen daher aus dem Morgenland"? Nein, sie kommen weder aus dem Orient noch aus Gelsenkirchen, die Sternsinger - im Coronajahr kommen sie: gar nicht. Jedenfalls nicht um zu singen, die Aufkleber mit dem Segenskürzel "CMB" anzubringen und Geld für bedürftige Kinder weltweit einzusammeln.

Während die Gemeinden vor Ort so genannte "Segenspakete" packen, zum Verteilen durch Ehrenamtliche oder Abholen bereitstellen, macht sich Pastor Swen Beckedahl von St. Barbara in Erle besondere Gedanken. Denn die Gemeinde sammelt sonst jährlich rund 14.000 Euro für eine katholisch-orthodoxe Schule für christliche Palästinenser in Nazareth. "Sie ist auf Spenden dringend angewiesen, weil sie vom Staat nicht ausreichend unterstützt wird. Dieses Geld fehlt jetzt", berichtet er.

Gelsenkirchener Jugendliche waren erst 2019 vor Ort in Israel

Seit vielen Jahren schon pflegt St. Barbara eine Patenschaft für die vom Salvatorianer-Orden geleitete Schule. "Erst 2019 haben wir sie mit 25 Jugendlichen aus Erle besucht", so Beckedahl. Ihm ist es ein echtes Anliegen, die interreligiöse Bildungsarbeit der Nonnen als Beitrag zum Frieden in Israel zu unterstützen. "Die Kinder und Jugendlichen, darunter auch Muslime, erleben und erlernen dort Offenheit, Respekt und gegenseitige Wertschätzung, was unverzichtbar ist für die Verständigung der Religionen. Dort "

Da rund die Hälfte der Familien, die ihre Kinder auf die Salvatorschule schicken, nahe der Armutsgrenze lebt, können sie das Schulgeld nicht (ganz) bezahlen. "Durch unsere Spenden ermöglichen wir auch solchen Kindern die Möglichkeit auf einen guten Schulabschluss und eine berufliche Zukunft."

Gemeinde bereitet Segensbriefe zur Abholung vor

Beckedahl fürchtet nun einen massiven Einbruch bei den Erler Spenden für die Schule, da die Sternsinger das Geld nicht durch ihre Hausbesuche einsammeln können. "Wir werfen nun Segensbriefe mit einem Krippenbild, dem Aufkleber und einem Überweisungsträger bei möglichst vielen Haushalten ein. Aber ob dabei genauso viel Geld zusammenkommt, wird man sehen müssen."

Wer Geld für die katholisch-orthodoxe Salvatorschule spenden will, kann dafür das Konto von St. Barbara nutzen (IBAN: DE96 42 26 000 102 3905 7500; Stichwort: Spende Sternsinger). Die Gemeinde überweist dann den Gesamtbetrag nach Nazareth.

