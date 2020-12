St. Urbanus macht den Kirchgang an Weihnachten möglich

Gelsenkirchen-Buer. Am buerschen Dom durften Gläubige am Fest die Krippe besuchen und das Friedenslicht mitnehmen. Eine Ausnahme an diesem so besonderen Fest.

Es ist der Nachmittag des Heiligen Abends. In jedem anderen Jahr wäre es jetzt für tausende Menschen Zeit, die Familiengottesdienste im Stadtnorden zu besuchen. In diesem Jahr jedoch ist alles anders. Die Straßen sind leer, die Stadt ebenso. Allein zwei Familien stehen erwartungsvoll vor der Propsteikirche St. Urbanus, warten, dass sich die Türen öffnen.

Das tun sie in diesem Moment. Nicht um hier einen Gottesdienst zu feiern. Aber um Menschen die Möglichkeit zu geben, zum Fest einen Moment der Besinnung auf Weihnachten zu erleben. Ursprünglich hatte man schon, einen Stationengottesdienst für Kleingruppen. Auch das geht nun nicht. Die Stationen aber sind aufgebaut, zeichnen einen Weg vor durch die festliche geschmückte Kirche.

Der Weg durch die Kirche führt zur Krippe

„Im Turm läuft ein Video mit der Weihnachtsgeschichte“, erklärt Pastor Marius Schmitz. „Dann gibt es eine Station mit einer Karte von Israel, auf welcher der Weg eingezeichnet ist, den Maria und Josef gehen mussten.“ Eine dritte Station hält Sterne bereit. Hier wäre eigentlich von der Verkündigung Jesu Geburt durch den Engel berichtet worden. Nun können kleine Besucher zumindest ihren Namen auf den Stern schreiben und ihn mitnehmen zur Krippe, der letzten Station. „Weil man ja etwas mitbringt, wenn man ein Neugeborenes besucht“, erklärt Schmitz.

Überall bringen Lichter den Kirchenraum zum Strahlen. Aus Lautsprechern erklingt dazu weihnachtliche Musik. Es herrscht eine sehr festliche Stimmung. In dieser entzünden Stefanie Trajkovic und ihre Tochter Tijana eine kleine Kerze am Friedenslicht aus Bethlehem. In einer kleinen roten Laterne bekommen sie das Licht zum Mitnehmen und Verteilen.

„Das haben die wirklich toll gemacht.“

„Wir gehen alle Jahre wieder an Weihnachten hier zur Kirche“, erzählt die Mama. „Weil das dieses Jahr so nicht möglich ist, haben wir gesagt, wir nehmen das Angebot wahr. Wir haben vorhin eine Suppe gegessen und sind jetzt hier.“ Sogar als erste an diesem Tage. Und obwohl alles anders ist, man auf so vieles verzichten muss, überwiegt in diesem Moment doch die Freude über dieses Angebot. „Das haben die wirklich toll gemacht.“ Zum ersten Mal überhaupt nimmt die Familie das Friedenslist mit nach Hause. „Das hatten wir noch nie. Und wir haben uns eben schon überlegt, dass wir gleich die Verwandten besuchen und ihnen das Friedenslist an der Haustüre weitergeben.“

Immer mehr Menschen kommen in die Kirche, wollen die Krippe besuchen. Es ist alles andere als ein Besucheransturm, aber man spürt, etliche Familien möchten dieses bisschen kirchliche Weihnacht nicht missen. So geht es auch David Strahl. Er ist allein gekommen – aus Gladbeck. Weil dort keine Kirche geöffnet ist. " erklärt der junge Mann. Ob er traurig sei, angesichts dessen, was heute nicht möglich ist, oder dankbar für solch kleine Angebote? „Teils teils. Ich weiß nicht, was überwiegt. Im stillen Gebet schimpft man und man bedankt sich auch.“ Beides sei wichtig. „Ich genieße diese Ruhe und die Zurückgezogenheit des Gebetes in der Kirche – gerade jetzt.“ Er selbst bleibe auch in der Krise voller Hoffnung und Zuversicht. „Und das wünsche ich allen Menschen zur Weihnacht.“

Der Einsatz Ehrenamtlicher macht das Angebot möglich

Während die Besucher kommen und gehen, sind die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter die Konstante dieses Nachmittags. „Für uns ist es Tradition, am Heiligen Abend in die Kirche zu gehen“, erklärt Claudia Krettler. Heute ist sie nicht Gast, sondern Helferin, macht mit ihrem Einsatz möglich, dass auch andere Menschen in die Kirche gehen können. „Darüber habe ich so viel gar nicht nachgedacht“, sagt sie, die gefragt wurde und sogleich ihre Hilfe zugesagt hat.

Es ist der Höhepunkt einer aufregenden Zeit. Und einer arbeitsreichen, erzählt Marius Schmitz. „Die meiste Arbeit hat man ja vor Weihnachten“, verrät er, dass er seine Gottesdienstvorbereitungen allesamt abschlossen habe – pünktlich zur Absage aller Termine. „Und gleichzeitig hat man ja immer alle Alternativen gedacht.“ So steht er nun hier und freut sich, überhaupt ein Angebot machen zu können. Am Abend hat er selbst nun auch recht unerwartet mehr freie Zeit. „Ich weiß noch nicht, wie mein Weihnachtsfest weitergeht. Aber wenn ich die Kirche nachher abschließe, gehe ich erst einmal nach Hause und esse Kartoffelsalat.“

Friedenslicht kommt seit 1986 nach Europa

Im Jahr 1986 entstand im oberösterreichischen Landesstudio des Österreichischen Rundfunks (ORF) die Idee, das Friedenslicht, entzündet in der Geburtsgrotte Jesu, nach Europa zu bringen.

Von Bethlehem aus reist das Licht mit dem Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe nach Wien. Dort wird es am dritten Adventswochenende in alle Orte Österreichs und in die meisten europäischen Länder gesandt. Züge mit dem Licht fahren über den ganzen Kontinent.

- Seit 1993 wird das Friedenslicht nach Deutschland gebracht. Dies und auch die Verteilung in die einzelnen Gemeinden übernehmen die Pfadfinder.