Steuersenkung: Gelsenkirchener Händler sehen kaum Nutzen

Gelsenkirchen. Hoher Aufwand und wenig Erträge: Gelsenkirchener Unternehmen zeigen sich von der sechsmonatigen Mehrwertsteuersenkung wenig begeistert.

Mit dem Ziel, die Wirtschaft anzukurbeln, senkte die Bundesregierung vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 die Mehrwertsteuer. Aus 19 wurden 16 Prozent, der ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent sank auf fünf. Ob und wie weit Unternehmen in Buer und Gelsenkirchen davon profitieren konnten, hat die WAZ erfragt.

Mehrwertsteuersenkung: Gelsenkirchens Händler sehen kaum Nutzen

Für Michael Ziebarth von der „Grubi's Galleria“ in Erle ist 2020 ein hartes Jahr gewesen. Wie er mit Minderung der Mehrwertsteuer umgehen sollte, hat er vorab bei seinen Kunden erfragt. „Viele wollten uns lieber unterstützen, als dass sie fragten, ob wir die Preise senken“, so der 57-Jährige. Deshalb behielt er den Erlass ein.

Die Steuererleichterung habe trotz des großen Aufwands nur einen „minimalen Effekt“ gehabt. „Wir als Mittelständler haben davon nur begrenzt profitiert“, sagt er. Um sich einigermaßen über Wasser zu halten, eröffnete er Ende November 2020 einen Onlineshop mit seinen Ruhrgebietsartikeln. „Dafür musste ich viel lernen, es war sehr zeitintensiv“, berichtet Zierbarth.

Trotzdem lief das Internetgeschäft nicht wie gewünscht an. Derzeit bangt er um seinen Laden, gerade auch, weil es im Januar noch ruhiger geworden ist. Auf einen Antrag auf Förderung, den er bereits vor Monaten gestellt hatte, erhielt er bislang lediglich eine Eingangsbestätigung.

Die Mehrwertsteuersenkung hat wenig gebracht - außer mehr Arbeit

Marc Decker von „Droste Lederwaren“ in Buer ist der Meinung, die Mehrwertsteuersenkung habe ihm wenig gebracht - außer mehr Arbeit. Drei Prozent Nachlass gab es für Kunden auf den Ladenpreis. „Wir haben dadurch, wenn auch minimal, draufgezahlt, da die Mehrwertsteuer auf den Nettopreis erhoben wird“, so der 40-Jährige. Beim Ladenpreis betrage die Senkung nicht drei, sondern lediglich 2,52 Prozent.

Um Arbeit zu ersparen, wurden die Preisänderungen an den Taschen nicht ausgezeichnet, sondern nur ins Kassensystem eingepflegt. Derzeit bietet das Geschäft einen Abholservice, eine telefonische Beratung und eine Videoberatung per WhatsApp an, damit Taschen und Co. weiterhin verkauft werden können.

Gerade während Corona setzen viele Menschen auf den Online-Handel

„Wir merken, viele Leute kaufen weniger, weil sie Existenzängste haben“, sagt Siegfried Hauck, der in Erle ein Elektrogerätefachgeschäft mit 14 Mitarbeitern führt. Die Mehrwertsteuersenkung habe er an seine Kunden weitergegeben. Für einige sei dies auch ein Kaufanreiz gewesen, andere Kunden hätten seinem Geschäft die Mehrwertsteuer hingegen geschenkt.

Trotzdem sei es keine einfache Zeit, da gerade während Corona viele Menschen auf den Onlinehandel setzen würden. Um sein Geschäft während des Lockdowns bestmöglich weiterführen zu können, bietet Hauck derzeit ebenfalls einen Abhol- und Lieferservice an.

Umstellung war ein erheblicher Zeit- und Kostenaufwand im Bereich EDV

Frank Basdorf von „Automobile Basdorf“ hat ebenfalls die Mehrwertsteuer an seine Kundschaft weitergegeben. Allerdings sei die Umstellung für das Autohaus ein erheblicher Zeit- und Kostenaufwand im Bereich EDV und Buchhaltung gewesen. Viele Fragen galt es zu klären. „Teilweise hatten wir auch Angst, ob wir überhaupt alles richtig machen“, sagt er. Gerade bei Käufen in 2020, deren Leistungserbringungen erst in 2021 erfolgten (hier galt der erhöhte Mehrwertsteuersatz), war man zunächst unsicher, wie sie berechnet werden.

Durch coronabedingte Lieferungsverzögerungen im Automobilbereich sei oftmals nicht vorhersehbar gewesen, in welchem Jahr die Leistungserbringung erfolgen müsse. Für Leasingverträge, die laut Basdorf 80 Prozent der Autoverkäufe ausmachen, habe man in Rechnungen teils die Mehrwertsteuersätze splitten müssen.

„Die Mehrwertsteuersenkung war sicherlich gut gemeint, aber gebracht hat sie nichts."

Probleme gab es zum Ende des Jahres, da mancher Kunde noch von der Mehrwertsteuersenkung Gebrauch machen wollte, aber die Straßenverkehrsämter bereits am 23. Dezember geschlossen hatten. Deshalb war eine Kfz-Anmeldung so nicht mehr möglich. „Die Mehrwertsteuersenkung war sicherlich von der Politik gut gemeint, aber gebracht hat sie nichts. Für uns war es mehr Aufwand als Ertrag“, fasst Basdorf zusammen.

Roman Schmitz vom „Modehaus Schmitz“ empfand hingegen die Mehrwertsteuersenkung betriebswirtschaftlich gesehen als entlastend. Auch wenn er schwer einschätzen kann, wie weit der Konsum dadurch angekurbelt wurde. Teils gab er den Preisnachlass an die Kunden weiter. Bei der Preissenkung habe man sich jeweils an den Bekleidungslieferanten orientiert. Einen Mehraufwand gab es in der Buchhaltung und durch das Auszeichnen der Preise. „Auch wenn die Mehrwertsteuer in 2021 wieder steigt, haben wir uns dazu entschieden, die Preise nicht hochzusetzen“, so der Geschäftsführer.

