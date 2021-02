Talent-Metropole Ruhr sucht Teilnehmer für Ferienprogramm

Gelsenkirchen. Auch in Gelsenkirchen soll eines der Ferienprogramm-Angebote der Talent-Metropole Ruhr über die Bühne gehen. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Die eigenen Talente entdecken, sich im Team ausprobieren und dabei eine Woche Spaß haben: Das Projekt Talent-Werkstätten von der Talent-Metropole Ruhr lädt alle Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren zu einem außerschulischen Ferienprogramm ein. Geplant sind die Veranstaltungen in den kommenden Oster-, Sommer- und Herbstferien auch in Gelsenkirchen – zunächst online, später als Präsenzangebot.



Das interaktive Angebot richtet sich vorwiegend an Jugendliche mit Migrationsgeschichte. Ganz bewusst mischen sich je Werkstatt rund 30 Teilnehmende aus allen Schulformen und treffen sich an sieben Tagen zu einem spannenden Ferienprogramm.

Teilnehmer können sich zwischen drei Themenbereichen entscheiden

Je nach Interessen können die Talente zwischen den Workshop-Themen Wirtschaft, Demokratie & Medien und Sport & Kultur auswählen. In Kleingruppen werden Präsentationen erarbeitet und berufliche Perspektiven anhand von Praxisbeispielen erschlossen. Hinzu kommt ein vielfältiges Freizeit- und Rahmenprogramm. Hier lernen sich die Jugendlichen auch abseits der Workshop-Angebote untereinander kennen.

Die Talent-Werkstätten für Jugendliche im Ruhrgebiet wurden als Projekt im Rahmen der Ruhr-Konferenz ausgewählt. „Wir möchten jungen Menschen die Gelegenheit geben, ihre Stärken zu entdecken und über den Tellerrand hinaus zu blicken“, so Dr. Britta L. Schröder, Geschäftsführerin der Stiftung Talent-Metropole Ruhr.

Erstes Angebot im März ist nur online möglich

Das einwöchige Angebot ist für alle TeilnehmerInnen kostenfrei und schließt Übernachtung, Verpflegung sowie das Freizeitprogramm ein. Die digitale Variante ist geplant vom 28. März bis 3. April 2021, vor Ort in Gelsenkirchen soll es vom 8. bis 14. August ein Angebot geben.

Den Bewerbungsbogen und weitere Infos finden potenzielle TeilnehmerInnen auf www.talentwerkstätten.de, direkt bei dem Projektleiter Lukas Wessel (E-Mail: wessel@talentmetropoleruhr.de) oder unter 0175/42 11 819.