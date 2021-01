Taser-Einsatz angedroht: Gelsenkirchener Polizei fasst Diebe

Vier Diebe (Symbolbild) hat die Gelsenkirchener Polizei am Mittwoch, 20. Januar, festgenommen. Das Quartett hatte es wohl auf Kupfer in einer Lagerhalle abgesehen. Die Androhung des Einsatzes von Elektroschockern brach ihren Widerstand.

Vier Diebe hat die Gelsenkirchener Polizei am Mittwoch, 20. Januar, vorläufig festgenommen. Das Quartett hatte es wohl auf Kupfer in einer Lagerhalle in Schalke-Nord abgesehen.

Beamte nahmen die 34, 36, 41 und 46 Jahre alten Männer aus Bottrop, Hamm und

Recklinghausen am Mittwoch gegen 22 Uhr an der Lagerhalle an der Kurt-Schumacher-Straße fest. Eine aufmerksame Zeugin hatte die dunkel gekleideten Verdächtigen bemerkt und Alarm geschlagen.

Drohung mit Taser-Einsatz: Verdächtige lassen sich von Gelsenkirchener Polizei widerstandslos festnehmen

Die Männer versuchten sich der Festnahme zu entziehen. Die Androhung, Taser einzusetzen, zeigte sofort Wirkung und brach ihren Wiederstand gegen die Polizisten. Taser ist der vereinfachte Begriff für Distanz-Elektroimpulsgeräte, auch Elektroschockpistole genannt. Getroffene werden durch den Stromstoß kurzzeitig gelähmt und außer Gefecht gesetzt.

Nach Angaben von Polizeisprecher Thomas Nowaczyk "war es das dritte Mal nach Start der Erprobungsphase" der Geräte in NRW vor einer Woche, dass Gelsenkirchener Polizeibeamte mit einem Taser-Einsatz gedroht haben. Alle drei Einsätze waren ähnlich gelagert. Angewendet wurde diese Waffe hier bislang noch nicht.

Gelsenkirchen ist eine von vier ausgewählten Test-Behörden

Düsseldorf, Gelsenkirchen, der Rhein-Erft-Kreis und Dortmund nehmen an der einjährigen Testphase des Gerätes im polizeilichen Alltag teil. Dortmund hat 14 dieser Geräte im Einsatz, hauptsächlich in der berüchtigten Nordstadt. Die Gelsenkirchener Polizeibehörde ist kleiner, hat nicht ganz so viele Geräte zum Test bekommen.

Die Festgenommen kamen zwecks Personalienfeststellung zur Wache. Sie bekamen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und versuchten Diebstahls. Nach Abschluss der

Maßnahmen konnten die vier die Wache verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

