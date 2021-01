Angehörige von psychisch Erkrankten beraten Experten des Elisabeth-Krankenhauses in Gelsenkirchen telefonisch auch im Lockdown. Kontakt kann über den Nienhof hergestellt werden.

Gesundheit Telefonberatung bei psychischer Erkrankung in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Angehörige psychisch Erkrankter in Gelsenkirchen können sich auch im Corona-Lockdown beraten lassen. Beim Nienhof gibt es telefonische Termine.

Auch während des corona-bedingten Lockdowns betreuen Fachleute aus dem Elisabeth Krankenhaus und vom Nienhof e.V. weiterhin Angehörige psychisch erkrankter Menschen bei Bedarf. Während der Öffnungszeiten, von 8.30 bis 16 Uhr, ist die Geschäftsstelle des Nienhof e.V. (www.nienhof.de) montags bis freitags zu erreichen. Hier können Termine zur Telefonberatung oder zur persönlichen Beratung vereinbart werden. Die Ansprechpartnerin, Christina Becker-Kaiser, ist unter der Rufnummer 0209 379581 für Anrufer da.

Extra-Beratungstermin für Berufstätige am 25. Januar

Speziell für berufstätige Angehörige bietet das Elisabeth-Krankenhaus am Montag, 25. Januar, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19 Uhr die Möglichkeit zur telefonischen Beratung an. Anrufer erreichen den Ansprechpartner Dieter Priebe unter der Rufnummer 0209 7003-324.

